Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti - Son Dakika
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Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti

07.06.2022 17:17

Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Schwalmstadt şehrindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı olayı meydana geldi. 58 yaşındaki silahlı saldırgan 53 yaşındaki bir kadını vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Schwalmstadt kentinde bugün yerel saatle 13.00 sıralarında bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Silah seslerinin duyulmasının ardından çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Yerel bir gazetede, 58 yaşındaki silahlı bir adamın yanındaki 53 yaşındaki kadını vurduktan sonra intihar ettiği kaydedildi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Polis alışveriş merkezinin çevresine giriş çıkışların kapatıldığını açıklarken, olayın kontrol altına alındığını ifade etti.

EYALET BAŞKANI TAZİYELERİN İLETTİ

Hessen eyalet parlamentosu olaydan kısa bir süre sonra oturuma ara verdi. Eyalet Başbakanı Astrid Wallmann, milletvekilleri adına ölenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti - Son Dakika

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