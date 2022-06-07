Yerel bir gazetede, 58 yaşındaki silahlı bir adamın yanındaki 53 yaşındaki kadını vurduktan sonra intihar ettiği kaydedildi.

Silah seslerinin duyulmasının ardından çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

alışveriş, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti - Son Dakika

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