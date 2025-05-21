Almanya'dan İsrail'e Sert Kınama

Almanya'dan İsrail'e kınama: AB Diplomatlarına açılan ateş "Provokasyonsuz saldırı" olarak nitelendirildi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'nın Cenin kentinde Avrupa Birliği diplomatlarının bulunduğu bir heyetin yakınına İsrail güçleri tarafından ateş açılmasını "provokasyonsuz saldırı" olarak nitelendirdi ve olayı sert bir dille kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olay sırasında heyette bir Alman diplomat ile Ramallah'taki Almanya temsilciliğinden bir sürücünün de bulunduğu belirtildi. Heyetin, Filistin Yönetimi ve İsrail ordusu ile önceden koordine edilmiş bir program çerçevesinde hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu ise farklı bir açıklama yaparak, heyetin önceden onaylanmamış bir güzergaha saptığını ve bunun üzerine "uyarı ateşi" açıldığını iddia etti.

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bu türden provokasyonsuz saldırılar kabul edilemez. Daha ciddi bir olay yaşanmamış olmasından dolayı şanslıyız," ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, AB diplomatlarının sahadaki bağımsız gözlemci rolünün İsrail'in güvenliğine tehdit oluşturmadığına dikkat çekilerek, İsrail hükümetine uluslararası hukuka ve diplomatik dokunulmazlığa saygı gösterme çağrısı yapıldı.

Olayın ardından dikkatler bir yandan da Gazze'ye çevrildi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılması karşılığında geçici bir ateşkese hazır olduklarını duyurdu.