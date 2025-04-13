Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken "PKK" vurgusu - Son Dakika
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Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken "PKK" vurgusu

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Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5. toplantısının ardından yayımlanan bildiride "PKK" detayı ön plana çıktı. Bildiride PKK'nın iki ülke için de tehlike arz ettiği belirtilerek, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, örgütün feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrısının uygulanmasının önemine vurgu yapıldı.

13.04.2025 20:51  Güncelleme: 21:19
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Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5. toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu katıldı. Irak hükümetini temsilen ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve beraberindeki heyet katıldı.

Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken 'PKK' vurgusu

IRAK'LA KRİTİK ZİRVE

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, taraflar birbirlerinin siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri önemi bir kez daha vurguladı. Taraflar, askeri, sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayi, enerji, su ve Kalkınma Yolu Projesi dahil, tüm ikili alanlarda eşgüdüm ve işbirliğini artırma kararlılıklarını teyit etti.

Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken 'PKK' vurgusu

İkili ilişkilerini karşılıklı ziyaretler aracılığıyla kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçevede ilerletme konusundaki ortak iradelerini vurgulayan taraflar, bu çerçevede, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısını gerçekleştirmek üzere 8 Mayıs'ta Türkiye'ye yapması öngörülen ziyaretin önemine dikkat çekildi.

Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken 'PKK' vurgusu

"PKK ÖCALAN'IN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISINI UYGULAMALI"

Taraflar, terör örgütü PKK'nın her iki ülke için teşkil ettiği ortak tehdit ışığında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrısının uygulanmasının öneminin altını çizdi. Bu kapsamda, tarafların ortak tehditlere karşı mevcut eşgüdüm ve işbirliğini kararlılıkla sürdürme konusundaki ortak iradesi vurgulandı.

Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken 'PKK' vurgusu

ORTAK OPERASYON MERKEZİ KURULACAK

Taraflar, Suriye'deki Al-Hol, Roj ve diğer kamplara çözüm bulunmasının taşıdığı aciliyet nedeni ile bu sorunu ele almak amacıyla ortak bir komite kurulması gerekliliğini teyit etti. Ayrıca, terörizmle mücadele kapsamında, Suriye ve komşu ülkelerce 9 Mart'ta Amman'da başlatılan "Beşli Mekanizma" çerçevesinde Ortak Operasyon Merkezi kurulmasına yönelik kararlılığın altı çizildi.

Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken 'PKK' vurgusu

İsrail'in, Gazze Şeridi, Lübnan halkı ve Suriye topraklarına karşı ağır ihlallerinden duydukları derin endişeyi ifade eden taraflar, ABD ve İran heyetlerinin dün Muskat'ta gerçekleştirdiği toplantının olumlu sonuçlarını da memnuniyetle karşıladı. Taraflar, bu diyaloğun devamının, ihtilafa barışçıl çözüm bulunmasına imkan sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

Antalya\'da Irak\'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken "PKK" vurgusu
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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken 'PKK' vurgusu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 205622:
    HDP şart koymuş bedemler de her hangi bir koşul yok dediler koltuk için kabul edicekler şartları koltuklar Ceylan derisi 9 1 Yanıtla
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