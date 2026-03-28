Araç hırsızlığı davasına çalıntı araçla geldi, kapıda yakalandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin California eyaletinde, araç hırsızlığı suçlamasıyla yargılanan Ricardo Otero, bir başka çalıntı araçla duruşmaya gelince gözaltına alındı. Otero'nun kullandığı araç, mahkeme otoparkında polis ekipleri tarafından fark edildi ve aracın çalıntı olduğu belirlendi. Otero, duruşmaya giremeden tutuklandı ve suçlamaları arttı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Salinas kentinde yaşanan olay şaşkınlık yarattı. Araç hırsızlığı suçlamasıyla yargılanan 41 yaşındaki Ricardo Otero, duruşmaya bu kez başka bir çalıntı araçla gelince gözaltına alındı.

KULLANDIĞI ARAÇ DİKKAT ÇEKTİ

Polis kaynaklarına göre Otero, hakkında devam eden araç hırsızlığı davası için mahkemeye geldiği sırada kullandığı araçla dikkat çekti. Yapılan incelemede aracın San Jose'den çalındığı belirlendi.

KAPIDA YAKALANDI

Şüpheli, mahkeme otoparkında polis ekipleri tarafından fark edilerek duruşmaya giremeden gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR KATLANDI

Otero, hakim karşısına çıkamadan önce yasa dışı araç kullanma veya araç çalma, kefaletle serbest bırakılmışken suç işleme ve ehliyeti askıya alınmış halde araç kullanma suçlarından tutuklandı.

Yetkililer, şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
Van Dijk’tan Galatasaray’a olumlu sinyal Van Dijk'tan Galatasaray'a olumlu sinyal
Antalya’da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı Antalya'da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı
Müttefikler arasına kara kedi girdi, Vance ile Netanyahu telefonda restleşti Müttefikler arasına kara kedi girdi, Vance ile Netanyahu telefonda restleşti
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası’na katılacak ülkeyi tahmin etti Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası'na katılacak ülkeyi tahmin etti
Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları

22:02
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı İran’ın birçok kentinde patlama
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'ın birçok kentinde patlama
21:15
Kerkük Havalimanı’na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
20:58
Nestle’nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
Nestle'nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
20:56
Kuveyt Havalimanı’ndaki yangın 58 saatte zor söndürüldü
Kuveyt Havalimanı'ndaki yangın 58 saatte zor söndürüldü
20:12
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok Ardı ardına fırlattılar
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
19:25
ABD’nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu’ya ulaştı
ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı
17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 22:34:06. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.