Araç hırsızlığı davasına çalıntı araçla geldi, kapıda yakalandı

ABD'nin California eyaletine bağlı Salinas kentinde yaşanan olay şaşkınlık yarattı. Araç hırsızlığı suçlamasıyla yargılanan 41 yaşındaki Ricardo Otero, duruşmaya bu kez başka bir çalıntı araçla gelince gözaltına alındı.
Polis kaynaklarına göre Otero, hakkında devam eden araç hırsızlığı davası için mahkemeye geldiği sırada kullandığı araçla dikkat çekti. Yapılan incelemede aracın San Jose'den çalındığı belirlendi.
Şüpheli, mahkeme otoparkında polis ekipleri tarafından fark edilerek duruşmaya giremeden gözaltına alındı.
Otero, hakim karşısına çıkamadan önce yasa dışı araç kullanma veya araç çalma, kefaletle serbest bırakılmışken suç işleme ve ehliyeti askıya alınmış halde araç kullanma suçlarından tutuklandı.
Yetkililer, şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
