Yıllar sonra gelen ihbar dosyayı yeniden açtırdı! Anne, baba ve dayı gözaltında

13.05.2026 11:30
Aydın'da 14 yıl önce kaybolan gencin öldürüldüğü iddiasıyla sekiz şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gencin anne ve babası da var.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin anne, baba ve dayının da aralarında bulunduğu sekiz şüpheli gözaltına alındı.

GELEN İHBAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), o dönem Aktepe'nin bulunamaması üzerine takipsizlik kararı verilen dosyayla ilgili alınan ihbar üzerine yaklaşık dokuz ay önce yeniden çalışma başlattı.

Osman Aktepe'nin aile bireyleri ve olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişiler teknik ve fiziki takibe alındı.

ANNE, BABA VE DAYI GÖZALTINDA

Tanık ifadeleri ile telefon dinleme kayıtlarının incelenmesinin ardından Aktepe'nin öldürüldüğü şüphesiyle aralarında gencin annesi, babası ve dayısının da bulunduğu sekiz şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 15:00:20. #7.12#
