Üst düzey bürokratların da olduğu helikopter çakıldı! Kurtulan olmadı

Arjantin'in San Juan eyaletine bağlı Ischigualasto Eyalet Parkı bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle helikopter kazası meydana geldi. 'Bell 412' tipi helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında Eyalet Sivil Savunma Müdürü ve Emniyet Müdür Yardımcısı gibi üst düzey yetkililerin de yer aldığı öğrenildi.

"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Acı haberin ardından San Juan Valisi Marcelo Orrego, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaparak taziyelerini iletti. Yaşanan felaketten dolayı derin üzüntü duyduklarını belirten Vali Orrego, şu ifadeleri kullandı:

"Eyaletimizde meydana gelen ve maalesef 7 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasının haberini derin bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Bu büyük acı anında tüm kurbanların ailelerine en içten taziyelerimi iletmek isterim. Sevdiklerini kaybedenlerin her birinin yanındayız."

BÜROKRASİDEN ÖNEMLİ İSİMLER HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Yaşamını yitiren 7 kişi arasında eyalet bürokrasisinden kritik isimlerin de yer aldığı bildirildi.

Kazada; San Juan Sivil Savunma Müdürü Carlos Heredia, Eyalet Emniyet Müdür Yardımcısı German Videla ile İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli emniyet müdürleri Ruben Castro ve Jorge Carbajal'ın hayatını kaybettiği doğrulandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Helikopterin düşüş sebebinin belirlenmesi amacıyla bölgede soruşturma başladı.