Asılsız İran Ajanı İddiaları Reddedildi

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bazı basın ve sosyal medya platformlarında yer alan 'Azerbaycan'ın etnik Azerbaycanlıları İsrail adına İran'a ajan olarak yerleştirildiği' iddialarının asılsız ve dezenformasyon olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Dış Politikadan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında, Azerbaycan'ın etnik Azerbaycanlıları İsrail adına İran'a ajan olarak yerleştirdiğine dair tamamen asılsız ve uydurma iddialar yayılmaktadır. Bu tür saçma ve hayal ürünü iddiaların gerçekle hiçbir bağlantısı yoktur" dedi.

Bu tür iddiaların kasıtlı bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu belirten Hacıyev, "Bu uydurma haberleri ve dayanaksız suçlamaları kesin bir şekilde reddediyoruz" ifadelerini kullandı.