Austin'den İsrail'e Diplomatik Çözüm Vurgusu

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(ANKARA) - ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef alan saldırılarının ardından İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Austin görüşmede, en kısa sürede Lübnan'daki askeri operasyonlardan diplomatik bir yola dönülmesi ihtiyacını pekiştiren ifadeler kullandığını belirtti.

İsrail, Lübnan'daki UNIFIL'e ait karargahlara ateş açmasının ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, İsrailli mevkidaşı ile konuya ilişkin telefonda konuştuğunu açıkladı. Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'la yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail güçlerinin Lübnan'daki BM barış gücü askerlerine ateş açarak yaraladığı ve iki Lübnan ordusu askerinin öldürüldüğü yönündeki haberler üzerine derin endişe duyduğunu ifade etti. Lloyd Austin görüşmeye dair yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"UNIFIL güçlerinin ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin emniyet ve güvenliğinin sağlanmasının önemini güçlü bir şekilde vurguladım ve Lübnan'daki askeri operasyonlardan mümkün olan en kısa sürede diplomatik bir yola dönülmesi ihtiyacını pekiştirdim."

Austin konuşmasında Gazze'deki insani durumu da gündeme getirdi ve bunun ele alınması için adımlar atılması gerektiğini vurguladı. ABD Savunma Bakanı, telefon görüşmesini ABD'nin İsrail güvenliğine olan kalıcı ve sarsılmaz bağlılığını bir kez daha hatırlatarak sonlandırdığını açıkladı.