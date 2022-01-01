Avrupa'da vaka sayıları yükselmeye devam ediyor

Covid-19'un Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından görülen vaka sayılarındaki kritik artış devam ediyor. Özellikle Fransa ve İngiltere'deki vaka artışları dikkat çekti.

Fransa'da son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 232 bin 200 olarak açıklandı ve 189 kişi hayatını kaybetti. Bu vaka sayısı ülkede salgının başından bu yana günlük olarak tespit edilen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. Öte yandan İngiltere'de 189 bin 846 vaka tespit edilirken; can kayıplarında artış görüldü. Ülkede 203 kişi hayatını kaybetti.