Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi? Enerji Bakanı'ndan açıklama var - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi? Enerji Bakanı'ndan açıklama var

Avrupa\'daki elektrik kesintisi Türkiye\'yi etkiler mi? Enerji Bakanı\'ndan açıklama var

Avrupa'yı karanlığa gömen elektrik kesintileri sonrası Enerji Bakanı ve Tabii Kaynaklar Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını açıkladı.

01.05.2025 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya ve Portekiz genelinde elektrik kesintileri milyonlarca kişiyi ve hayatın akışını olumsuz etkiledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,daha önce Türkiye'nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlatmıştı. Bayraktar'dan elektrik kesintilerinin Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğine dair yeni açıklama geldi.

"İLETİM VE DAĞITIM HATLARINDA SORUN YOK"

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İspanya ve Portekiz'de 28 Nisan'da meydana gelen, milyonlarca kişiyi elektriksiz bırakan ve elektrik hizmetinin tam olarak yeniden sağlanmasının yaklaşık 23 saat sürdüğü elektrik kesintisinin sebebine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Kesintiye sebep olan problemin, nükleer ve termik santrallerle aynı elektrik sistemini kullanan yenilenebilir enerjiden elde edilen elektrik sebebiyle meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İspanya'nın 45 bin kilometreyi aşan 400 ve 220 kilovolt arasında değişiklik gösteren enerji iletim hatlarında elektrik hizmeti kullanıcılara ulaştırılıyor.

Devletin çoğunluk hissedarı olduğu Redeia grubuna ait İspanya Elektrik Şirketi (REE) elektrik dağıtımı ve sistemin işleyişinden sorumluyken İspanya ve Portekiz'de faaliyet gösteren küçük şirketler de elektriğin kullanıcılara ulaştırılmasını sağlıyor.

İspanya'nın La Vanguardia gazetesi yazarı Pilar Blazquez, şebekeye ulaşan elektriğin tüketicinin talebine uygun olmasının sağlanması gerektiğini, oluşacak bir problemde sistemin dengeyi sağlamak için bazı kaynakları devre dışı bırakarak diğerlerini kullandığını belirtti.

Yazıda ifadelerine yer verilen İspanyol Fotovoltaik Derneği Sözcüsü Salvador Salat da elektrik şebekesinde 28 Nisan'daki kesinti meydana gelene kadar koruma sisteminin akımdaki dengeyi sorunsuz sağladığını aktardı.

Salat, sistemin çöktüğü kesinti sırasında, enerji bağlantılarının normal bir şekilde kesilmediğini, 18 bin megavatlık elektrikten, 10 bin megavat fotovoltaik (güneş enerjisiyle üretilen elektrik) akımın aniden kesildiğini, ardından da 1500 megavat rüzgar, 3 bin megavat da nükleer enerjiden sağlanan elektriğin kesildiğini söyledi.

İspanyol uzman, sistemin güneş enerjisinden gelen elektriğin bağlantısını kesmek için 20 saniyelik bir süre tanıdığını ancak kesintinin 5 saniyede gerçekleştiğine dikkati çekerek bunun sebebini sorguladı.

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELDE EDİLEN ELETRİK SİSTEMDEN 'KOPARILDI'

La Vanguardia yazarı Antonio Cerrillo, REE'nin ve resmi yetkililerin kesintiye neden olan problemden özel enerji şirketlerini sorumlu tuttuğuna işaret etti.

Cerrillo, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in özel elektrik şirketlerinden gerekli sorumluluğu almalarını talep edeceğini ve konuya ilişkin Ekolojik Geçiş Bakanlığının soruşturma başlatacağı yönündeki açıklamalarını hatırlattı.

İspanyol yazar, REE'nin elektrik kesintisinin ülkenin güneybatısında başlayan üretim sistemindeki bir sorundan kaynaklanmış olabileceğine işaret eden açıklamasını anımsattı.

Cerrillo'nun yazısında, REE Operasyonel Hizmetler Direktörü Eduardo Prieto'nun, kesintinin İber Yarımadası'nın güneybatısından kaynaklanmasının, problemin güneş sebebiyle olabileceği ihtimalini değerlendirdi.

Prieto, REE'nin İber Yarımadası'nın güneybatı bölgesinde "üretim kaybına yol açabilecek bir unsur" tespit ettiğini ve "bunun başarıyla çözüme kavuşturulduğunu" belirtti.

İspanyol yetkili, bu olaydan çok kısa süre sonra elektrik sisteminin üretim kaybıyla bağdaşan başka bir "unsurun" ortaya çıktığını bunun da elektrik kesintisinin meydana gelmesiyle tespit edilen salınımlarla uyumlu koşullara yol açtığını" ifade etti.

Prieto, henüz sadece ön bulguların varlığına işaret ederek "etkilenen üretimin güneş enerjisi olma ihtimali çok yüksek" olduğunu söyledi.

Cerrillo, hem elektrik sağlayıcısı şirketlerin hem de yenilenebilir enerji kuruluşlarının, güneş enerjisi ile elde edilmen elektrik üretiminin şebeken kendi istekleri doğrultusunda ayrılmadığını, "hattan koparıldıklarını" aktardı.

İspanyol gazeteci, ayrıca şebekeye verilen güneş enerjisi kaynaklı elektrik miktarının bir gün önceden planlandığını belirtti.

Alparslan Bayraktar, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi? Enerji Bakanı'ndan açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ponçik Pamuk:
    özelleştirme kapsamında 4 milyon elektrik abonesinin, önce yandaş şirketlerin, ardından İngiltere’nin ve son olarak da Amerika’nın müşterisi yapıldı, “Yaparsa AK Parti yapar dediler; ülkemizin vatandaşlarını topluca yabancı ülkelerin borçlusu, müşterisi, abonesi haline getirdiler” 7 4 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Olursa nasıl kiviracaksiniz merak ediyorum. 6 1 Yanıtla
  • 205622:
    zam yok mu elktirige bakan 5 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    yazmis bi kac arkadas isin aslini zaten.. dillerde Bismillar kafa hep dunya mali aile mali akraba kiyagi rant rant rant.. biktik rant kafasindan.. erken secimi hic bu kadar istememistim omrumde... ki ben cokca iktidar gormus yastayim 4 2 Yanıtla
  • Güler Akın:
    YANLIZ SAYIN BAKAN AVRUPADA YAŞAYANLARIN BU KESINTİDEN HABERİ YOK 3 1 Yanıtla
  • Birol Kaya:
    Uzun zaman önce komple elektrikler kesilmişti unuttunuz. 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 04:42:51. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi? Enerji Bakanı'ndan açıklama var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.