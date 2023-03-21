Nasıl geldi oraya? Uyumak için yatağına giden kadın, yılanla karşı karşıya geldi - Son Dakika
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Nasıl geldi oraya? Uyumak için yatağına giden kadın, yılanla karşı karşıya geldi

21.03.2023 16:34

Avustralya'da bir kadın yatağında yılanla karşılaştı. Korkudan neye uğradığına şaşıran kadın, anında yetkililere haber verdi. Yetkililer, insanları yatmadan önce yataklarını kontrol etmeleri hususunda uyardı.

Geçen pazar günü Queensland eyaletinde yaşayan bir kadın, öğle vakti uyumak için yatağına girmek istedi. Yorganı kaldıran kadın yatağında yılanın olduğunu görünce korkuyla evden çıkıp yetkilileri aradı.

HERKESİ UYARDILAR

Hayvan, eve gelen yılan uzmanlar tarafından yılan tutulup doğaya bırakıldı. Yılanı yakalayan kurum, kendi sayfasında yılanın yatak üzerinde çekilmiş fotoğrafını paylaşıp vatandaşları uyardı.

Uyumak için yatağına giden kadın, yılanla göz göze geldi
Uyumak için yatağına giden kadın, yılanla göz göze geldi
YORUMLAR (1)
  • Alperen Bozkurt: Ya uyurken gelüse Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
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