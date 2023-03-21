Nasıl geldi oraya? Uyumak için yatağına giden kadın, yılanla karşı karşıya geldi

Geçen pazar günü Queensland eyaletinde yaşayan bir kadın, öğle vakti uyumak için yatağına girmek istedi. Yorganı kaldıran kadın yatağında yılanın olduğunu görünce korkuyla evden çıkıp yetkilileri aradı.

HERKESİ UYARDILAR

Hayvan, eve gelen yılan uzmanlar tarafından yılan tutulup doğaya bırakıldı. Yılanı yakalayan kurum, kendi sayfasında yılanın yatak üzerinde çekilmiş fotoğrafını paylaşıp vatandaşları uyardı.