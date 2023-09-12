Avusturya, 32 yıl sonra Bağdat'ta büyükelçilik açacak - Son Dakika

Avusturya, 32 yıl sonra Bağdat'ta büyükelçilik açacak

Avusturya, 32 yıl sonra Bağdat\'ta büyükelçilik açacak
Son Güncelleme: 12.09.2023 12:21

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Irak'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında ülkesinin 32 yıl sonra Bağdat'taki büyükelçiliğini yeniden açacağını duyurdu. Schallenberg, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, ziyaretinin olağan bir ziyaret olmadığını ve büyükelçilik açma kararıyla ilgili olduğunu belirtti. Ayrıca, Schallenberg'in ziyaretinin bir diğer önemli gündemi ise Irak'ın iç güvenliği konusu oldu. Schallenberg, Irak'ın bölgenin istikrarı için önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, Irak'ta meydana gelebilecek istikrarsızlıkların Avusturya'yı da etkilediğini ifade etti.

Irak'a resmi ziyaret gerçekleştiren Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, 32 yıl sonra ülkesinin Bağdat'taki büyükelçiliğini yeniden açacağını duyurdu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Schallenberg görüşmenin ardından Fuad Hüseyin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Irak'a yapmış olduğu ziyaretin olağan bir ziyaret olmadığını ülkesinin Bağdat Büyükelçiliği'nin yeniden açılması kararıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Ziyaretinin bir başka önemli gündeminin ise Irak'ın iç güvenliği konusu olduğunu kaydeden Schallenberg, "Irak'ın iç güvenliğine ilişkin bir anlaşma imzalayacağız. Ayrıca göç konusu ve Avusturya'daki Iraklı göçmenlerin durumunu da ele alacağız" şeklinde konuştu. Irak'ın bölgenin istikrarı konusunda önemli bir rol oynadığını ifade eden Schallenberg, "Irak'ta meydana gelebilecek herhangi bir istikrarsızlık bizi de etkiliyor" dedi.

Ziyareti kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya gelmesi planlanan Schallenberg'in daha sonra Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) ziyaret etmesi bekleniyor.

Avusturya'nın da araların da bulunduğu batılı ülkelerin diplomatları Ocak 1991'de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'ı Kuveyt'ten çıkarma operasyonu öncesi Bağdat'tan ayrılmıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA

Avusturya, Bağdat, Irak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avusturya, 32 yıl sonra Bağdat'ta büyükelçilik açacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avusturya, 32 yıl sonra Bağdat'ta büyükelçilik açacak - Son Dakika
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