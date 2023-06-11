Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen BAE lideri Al Nahyan'dan Türkçe paylaşım: Ekonomik ortaklıkları ilerletmeyi konuştuk

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BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, dün İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'ni izlemek için İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Al Nahyan'ı Atatürk Havalimanı'nda karşıladı, iki lider karşılama töreni sırasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u inceledi.

"EKONOMİK ORTAKLIKLARI İLERLETMEYİ GÖRÜŞTÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı görüştü. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu. Al Nahyan, Twitter hesabındaki paylaşımında, "İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. İki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme, ekonomik ortaklıklarını ilerletmeyi görüştük. BAE, bölgede ve dünyada barış, refaha destek için dostlarıyla işbirliğini derinleştirmeye özen göstermekte." ifadelerini kullandı.