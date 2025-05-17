Bağdat'ta Arap Ligi Zirvesi Başladı - Son Dakika
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Dünya

Bağdat'ta Arap Ligi Zirvesi Başladı

Gazze'deki savaş ve bölgesel gerilimler gündemde. Irak, 20 milyon dolarlık destek sunacak.

17.05.2025 18:21
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(ANKARA)Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün başlayan 34'üncü Arap Ligi Zirvesi'nde, Gazze'deki savaş, Filistin meselesi ve bölgesel gerilimler gündemin odağında yer aldı. Toplantıya BM Genel Sekreteri António Guterres ve İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in yanı sıra çok sayıda Arap lider katıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiği bir dönemde düzenlenen zirvede konuşan Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, bölgenin ciddi güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek dış müdahalelere ve zorla göçe karşı olduklarını vurguladı.

Zirve'de Suriye'yi Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani temsil etti. Bölge medyasında yer alan haberlere göre Suriye geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçmişte aşırılıkçı sünni gruplarla bağlantıları olduğu için, Irak'taki Şii siyasi ve milis gruplarıın gösterdiği sert tepkiler nedeniyle Zirve'ye katılamadı.

Bağdat Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Gazze'de kalıcı bir ateşkese ulaşma çabalarının sürdüğü ve savaşın ardından bölgenin yeniden inşasına katkı sunulacağı belirtildi. Arap liderler, Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını ve yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Zirveye ev sahipliği yapan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak'ın Gazze ve Lübnan için 20'şer milyon dolarlık yeniden inşa fonu sağlayacağını duyurdu. Toplantıya BM Genel Sekreteri António Guterres ile İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de knuk olarak katıldı.

Guterres, zirveye hitabında, Gazze'de derhal kalıcı bir ateşkese varılması ve insani yardımların engelsiz şekilde bölgeye ulaştırılması gerektiğini vurguladı. BM'nin uluslararası hukuka ve insani ilkelere uygun olmayan hiçbir yardım operasyonuna katılmayacağını yineleyen Guterres, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini kesin bir dille reddetti.

İspanya Başbakanı Sanchez ise ülkesinin BM'ye, Gazze üzerindeki insani kuşatmayı sona erdirmeye yönelik bir karar tasarısı sunacağını açıkladı. Gazze'deki ölü sayısının uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyleyen Sánchez, iki devletli çözümün desteklenmesi ve Filistin devletinin tanınması gerektiğini dile getirdi.

Zirve, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeye yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşti. Trump'ın Gazze'nin kontrolünü ele almak ve Filistinlilerin Libya'ya kalıcı olarak yerleştirilmesini öngören önerileri bölgede geniş çaplı tepki çekmişti.

Bağdat zirvesi, 2012'den bu yana Irak'ta düzenlenen ilk Arap Ligi zirvesi olma özelliğini taşıyor. Arap liderler, daha önce Mart ayında Kahire'de yapılan toplantıda Gazze'nin yeniden inşası için bir plan kabul etmişti.

Kaynak: ANKA

Filistin, Bağdat, Gazze, Irak, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bağdat'ta Arap Ligi Zirvesi Başladı - Son Dakika

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