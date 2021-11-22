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Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği harita Rusya'da gündem oldu - Son Dakika

Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği harita Rusya'da gündem oldu

22.11.2021 07:41

MHP lideri Bahçeli'nin özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk dünyası haritasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmişti. Haritanın Rusya coğrafyasını da kapsaması ülkeye yönelik bir mesaj olarak algılandı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Bahçeli'nin hediye ettiği tabloyla ilgili, "Teessüf edeceğim tek şey haritada gösterilen Türk dünyasının merkezinde büyük bir kızıl yıldız olmamasıdır. Orası Türkiye değil, Rusya Federasyonu toprağıdır" açıklamalarında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret etmişti. Bahçeli'nin, görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği 'Türk Dünyası Haritası' özellikle Rusya'da oldukça ses getirmişti.

Rus medyası, söz konusu tabloyu geniş çaplı ele alarak haritada Rusya Federasyonu bölgesi olan 20 yerin de olduğunu yazmıştı. Yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından birçok yorumu beraberinde getiren tabloya, Rus resmi makamlarından ilk açıklama geldi

"TAMAMEN NORMAL"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Devlet Bahçeli tarafından Erdoğan'a hediye edilen 'Türk dünyası haritası' konusunda Türk siyasetçilerin periyodik olarak Türk birliği fikri beslediklerini ve bunun tamamen "normal olduğunu" söyledi.

"TEESÜF ETTİĞİM TEK ŞEY GÖSTERİLEN HARİTANIN MERKEZİNDE KIZIL YILDIZ OLMAMASIDIR"

TürkRus'un aktardığına göre, Peskov, "Teessüf edeceğim tek şey haritada gösterilen Türk dünyasının merkezinde büyük bir kızıl yıldız olmamasıdır. Orası Türkiye değil, Rusya Federasyonu toprağıdır" dedi.

"KUTSAL YER" VURGUSU

Kendisinin bir Türkolog olduğunu belirten Peskov, tabloda gösterilen yerlere ilgili de ayrı bir parantez açtı. Peskov, haritada gösterilen bu merkezin Altay'da olduğunu ve buranın Türkler için 'kutsal bir yer' görüldüğünü aktardı.

Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği harita Rusya'da gündem oldu

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Son Dakika Dünya Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği harita Rusya'da gündem oldu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği harita Rusya'da gündem oldu - Son Dakika
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