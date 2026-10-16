Bakan Bayraktar, 526 öğrenciden 322'sinin Akkuyu'da göreve başladığını açıkladı - Son Dakika
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Bakan Bayraktar, 526 öğrenciden 322'sinin Akkuyu'da göreve başladığını açıkladı

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Bakan Bayraktar, 526 öğrenciden 322\'sinin Akkuyu\'da göreve başladığını açıkladı
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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da nükleer mühendislik eğitimi gören Türk öğrencilerle buluştu. Bayraktar, Rusya'ya gönderilen 526 öğrenciden 322'sinin Akkuyu'da göreve başladığını, Sinop ve Trakya'daki santrallerde de bu insan kaynağından yararlanılacağını söyledi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Haftası kapsamında bulunduğu Moskova'da nükleer mühendislik alanında yüksek lisans eğitimi gören Türk öğrencilerle bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Enerji Haftası vesilesiyle bulunduğumuz Moskova'da, Rusya'da nükleer mühendislik alanında yüksek lisans eğitimi gören gençlerimizin temsilcileri ile bir araya geldik. Öğrencilerimizle enerjiyi, yeni modüler reaktör projelerini ve enerjide tam bağımsız yarınlarımızı konuştuk. Ülkemizin nükleer insan kaynağı projesi kapsamında bugüne kadar Rusya'ya gönderilen 526 öğrencimizden 322'si eğitimlerini tamamlayarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizde göreve başladı. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla gencimizi bu alanda eğitim almak üzere yurt dışına göndermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sinop ve Trakya'da planlanan nükleer santrallere ilişkin de Bakan Bayraktar, "Akkuyu'da kazanılan mühendislik, imalat ve işletme tecrübesini Sinop ve Trakya'da planladığımız nükleer santrallerimize aktarırken en büyük gücümüz yetişmiş insan kaynağımız olacaktır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayıp ülkemize hizmet edecek tüm gençlerimize üstün başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA
Alparslan BayraktarTrakya BölgesiPolitikaEkonomiMoskovaEnerjiSinopRusyaDünyaSon Dakika

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