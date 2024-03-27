Dali adlı devasa konteyner gemisi Baltimore\'da köprüye çarptı

Dünya

289 metrelik devasa bir konteyner gemisi olan Dali'nin mürettebatı ne olduğunu anladığında iş işten geçmişti.

Baltimore limanından Sri Lanka'ya doğru 27 gün sürecek yolculuğun henüz ilk birkaç yüz metresinde olan gemi, limandan çıkışı ile gücünü tamamen kaybetti. Bu sırada kentin sembollerinde Francis Scott Key Köprüsü'ne doğru hızla ilerliyordu.

Sabahın ilk saatleriydi ve hava karanlıktı. Güç kaybı nedeniyle geminin ışıkları da aniden söndüğünde mürettebat daha da karanlığa gömüldü.

Gemi yüzen bir cesetti: Elektronik sistemleri susmuştu ve daha da önemlisi motor gücü de sıfırdı.

Kaptan köşkündekilerin elinde gemiyi durdurabilecek bir şey yoktu.

Mürettebat umutsuz girişimlerle gemiyi yeniden canlandırmaya çalışırken alarmlar çalıyordu.

Geminin kaptanı olayın paniği içinde mürettebata dümeni iskeleye doğru sertçe çevirmesini ve sancak tarafına kaymasını önlemek için demir atması emrini verdi

Bu anlarda acil durum jeneratörünün devreye girdiğine inanılırken, geminin motorları çalışmadı.

Başka çare kalmamıştı. Yerel saatle 01:40 sıralarında, (TSİ 08:40) yetkilileri çarpışmanın yakın olduğu konusunda uyaran bir yardım çağrısı yayınladılar.

Hemen sonra kaydedilen telsiz konuşmasında, köprünün bağlı olduğu Maryland Ulaştırma Kurumu’ndan bir yetkilinin

"Dümenini kaybetmiş bir gemi yaklaşıyor" uyarısı duyuluyor. Aynı yetkili, geminin ilerlediği köprü üzerindeki trafiğin durdurulması gerektiğini söylüyor.

Maryland Valisi Wes Moore, trafiği durdurmayı başaran ekipleri kahramanlar olarak selamladı. Çağrı ile çarpma anı arasındaki 2 dakikada trafik durdurulmuştu.

Ancak Dali'nin ilerleyişi durdurulamadı. Geminin, beton bir sütununa çarpması sonrası, 2,4 km'lik köprünün parçaları Patapsco Nehri’nin sularına dökülmeye başladı.

Köprüde çalışan karayolu ekibine mensup oldukları düşünülen 6 kişi buz gibi suda kayboldu. Bu kişilerin daha sonra öldüğünün değerlendirildiği açıklandı.

Yerel basında kayıp işçilerin Meksika, Guatemala, Honduras ve El Salvador vatandaşları olduğu bildirildi.

BBC bu işçilerin bilgilerini doğrulamak için büyükelçiliklerle temasa geçti.

Gemideki 22 mürettebatın tamamı ise Hintliydi.

47 yıl önce açılan sembol köprünün dramatik şekilde yıkılması, Baltimore’da şok etkisi yaratmış durumda.

Vali Moore Salı günü düzenlediği basın toplantısında, “Her gün 30 bin Marylandli işe gidip gelmek burayı kullanıyordu. ‘Key Köprüsü çöktü' sözünü duymak şok edici. Bu yürek parçalayıcı" dedi.

Dali'deki güç kaybına tam olarak neyin sebep olduğu belirsizliğini koruyor.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu Başkanı Jennifer Homendy, müfettişlerin yolculuğa ilişkin verileri kaydeden cihazı incelemeye alacaklarını duyurdu.

Baltimore’ın nehir kıyısında yaşayan çoğu işçi sınıfına mensup halk, Salı sabahı uyandıkları manzara karşısında şoke olduklarını anlattı.

BBC'ye konuşan bölge sakini John Flansburg, yıkım anında bütün evinin sarsıldığını söyledi.

Darlene Irwin ise “gürleme sesini” duyması sonrası bir şeylerin yanlış olduğunu anladığını anlattı.

Üzerinde en az 3 bin konteyner olan devasa kargo gemisi, çöken köprünün enkazı arasında kaldı.

Ekipler, dondurucu suya düşen köprü çalışanlarını halen aradığı saatlerde, uzmanlar, yıkımın ABD'nin doğu kıyısındaki en işlek limanlardan, Baltimore Limanı üzerinde önemli bir etki yaratabileceği uyarısını yapıyordu.

Maryland Senatörü Ben Cardin gazetecilere, nehrin trafiğe yeniden açılmasının ABD ekonomisi için "kritik" olacağını söyledi.

Baltimore Limanı, çelik ve alüminyumun yanında otomobil sektörü için de önemli bir dağıtım ve yükleme merkezi.

General Motors ve Honda gibi otomobil üretecileri bu limanı kullanan küresel iş dünyası devleri arasında yer alıyor.

Maryland Liman İdaresi verilerine göre, geçen yıl en az 750 bin otomobil bu limanda işlem gördü.

Tedarik zinciri hizmetleri sunan Everstream Analytics’ten Mirko Woitzik, Baltimore Limanı’nın bir sürede devreden çıkmasının “ Philadelphia ve Norfolk gibi limanların kapasitesini zorlayacağını” öngördü.

Francis Scott Key Köprüsü'nden "pek çok kez geçtiğini” söyleyen ABD Başkanı Joe Biden da, köprünün yeniden açılması için “yeri göğü oynatacağı” sözünü verdi.

Biden, ihtiyaç duyulan federal kaynakları kullanarak limanın yeniden inşa edileceğini söyledi.

Yetkililer köprünün yeniden açılması noktasında zaman vermekten kaçınıyor. Ancak Vali Moore bu sürenin "kısa olmayacağını" söyledi.

Bu dev konteyner gemisi Dali'nin başına gelen ilk olay değildi.

Gemi trafiğini izleyen Vessel Finder'a göre, gemi 2016 yılında Belçika'nın Antwerp Limanı’nda başka bir çarpışmaya karışmıştı. O olaya ilişkin herhangi bir yaralanma veya ciddi hasar bildirilmemişti.

Bugün Dali, binlerce tonluk köprü enkazının arasında kurtarılmaya bekliyor.