Biden: Gazze için ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlandı - Son Dakika
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Dünya

Biden: Gazze için ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlandı

Biden: Gazze için ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlandı

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze için Doha'da yapılan ateşkes görüşmelerinde kayda değer bir ilerleme sağlandığını belirterek, İsrail'e desteğini teyit etti.

17.08.2024 11:12
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(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, Gazze için Doha'da yapılan ateşkes görüşmelerinde kayda değer bir ilerleme sağlandığını belirterek, "Bakan Blinken'ı, İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz desteğimi bir kez daha teyit etmek, bu anlaşmayı sonuçlandırmak için yoğun çabalarımızı sürdürmek ve kapsamlı ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının artık görünürde olduğunun altını çizmek üzere İsrail'e gönderiyorum. Bölgede hiç kimse bu süreci baltalayacak adımlar atmamalıdır" dedi.

ABD Başkanı Biden, Katar'ın başkenti Doha'da Gazze için ateşkes görüşmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Biden açıklamasında, görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ayrı ayrı görüştüğünü kaydetti. Biden, şu ifadeleri kullandı.

"Ekiplerimiz önümüzdeki günlerde teknik çalışmaları sürdürmek üzere sahada kalacaklar ve üst düzey yetkililer hafta sonundan önce Kahire'de tekrar bir araya gelecekler. Bana düzenli olarak rapor verecekler. Bakan Blinken'ı, İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz desteğimi bir kez daha teyit etmek, bu anlaşmayı sonuçlandırmak için yoğun çabalarımızı sürdürmek ve kapsamlı ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının artık görünürde olduğunun altını çizmek üzere İsrail'e gönderiyorum. Bölgede hiç kimse bu süreci baltalayacak adımlar atmamalıdır."

Kaynak: ANKA

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