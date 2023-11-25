Biden: İsrail ile Hamas arasındaki insani ara uzatılabilir

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara 4 günlük ara verilmesini kapsayan insani aranın uzatılması ihtimali olduğunu bildirdi.

ESİR TAKASI ANLAŞMASININ İLK ETABI TAMAMLANDI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma dün saat 07.00'de uygulamaya girdi. Hamas, dün akşam saatlerinde 13 İsrailli esiri, İsrail de işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail hapishanesi Ofer'de bulunan 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Böylece Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takası anlaşmasının ilk etabı tamamlandı.

150 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

Uzlaşı kapsamında, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor. Süreç devam ederken ABD'den, insani aranın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin yorum geldi.

"İNSANİ ARANIN UZATILMA İHTİMALİ VAR"

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ABD'nin Massachusetts eyaletinde düzenlenen basın toplantısında İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara veren uzlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu. Biden, gazetecilerin insani aranın süresinin uzatılmasına ilişkin soruya, "Böyle bir ihtimal var." cevabını verdi.

COŞKUYLA KARŞILANDILAR

Öte yandan; esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli, Kızılhaç'a ait araçla ulaştıkları Batı Şeria'nın Betunya Beldesi'nde yüzlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı.