Biden ve Netanyahu Gazze\'deki askeri harekatı ele aldı

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefonda görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Liderler İsrail'in Gazze'deki askeri harekatını, hedefleri ve aşamaları dahil olmak üzere ele aldı" denildi.

Biden-Netanyahu görüşmesine ililşkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü. Liderler İsrail'in Gazze'deki askeri harekatını, hedefleri ve aşamaları dahil olmak üzere ele aldı. Başkan, insani yardım operasyonuna destek verenler de dahil olmak üzere sivil halkın korunmasının kritik önem taşıdığını ve sivillerin çatışmaların devam ettiği bölgelerden güvenli bir şekilde uzaklaşmalarına izin verilmesinin önemini vurguladı. Liderler kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasının önemini ele aldılar. Hem doğrudan hem de kendi ulusal güvenlik ekipleri aracılığıyla düzenli istişarelerde bulunmaya devam etme konusunda mutabık kalmışlardır" denildi.