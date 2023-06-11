BioNTech'e tazminat davası açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

BioNTech'e tazminat davası açıldı

11.06.2023 10:33

Almanya'da Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından kurulan BioNTech şirketi, aşı sonrası kalıcı hasar iddiasıyla tazminat davasıyla karşı karşıya. Hamburg'da görülecek davanın müvekkili, BioNTech'ten 150 bin euro tazminat istiyor. BioNTech ise aşı ile yan etkiler arasında net bir bağ gösterilemediğini belirtiyor. Dava sonucunda şirket değil, hükümetler zarar görebilir.

Almanya'da Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından kurulan şirket, yarın hakim karşısına çıkacak. Almanya'da hizmet veren iki hukuk şirketi, müvekkillerinin başvurusu üzerine yargı sürecini başlattı. Yapılan açıklamada, müvekkillerin sağlığında "kalıcı hasar" oluştuğu ve bu sebeple tazminat davası açıldığı duyuruldu.

"AŞIDAN SONRA KALP RİTMİNDE BOZUKLUK MEYDANA GELDİ"

İsmi açıklanmayan kadının orta yaşlı bir sağlık sektörü çalışanı olduğu da belirtildi. Sağlık çalışanının aşı olduktan sonra kalp ritminde bozukluk meydana geldiği ve "beyin sisi" yaşadığı da vurgulandı. Yarın başlayacak yargı sürecinde kadının BioNTech'ten 150 bin euro (yaklaşık 3.7 milyon TL) tazminat istediği de açıklandı.

1 MİLYON EUROYA KADAR PARA İSTENİYOR

Hamburg'da bölgesel mahkemesinde görülecek davanın bu yöndeki yüzlerce iddiadan biri olduğu ve iki hukuk şirketi tarafından açılan davalardan 1 milyon euroya kadar para istendiği belirtildi.

BIONTECH: AŞI İLE YAN ETKİLER ARASINDA NET BİR BAĞ GÖSTEREMEDİLER

BioNTech ise dava süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, üretilen aşıların güvenlik kontrollerinin yapıldığını ifade etti. BioNTech yetkilileri, "Açılan davada davacı ve avukatları, koronavirüs aşısı ile görülen yan etkiler arasında net bir bağ gösteremedi" ifadesini kullandı.

ŞİRKET DEĞİL HÜKÜMET ZARAR GÖREBİLİR

Financial Times, BioNTech'in davayı kaybetmesi durumunda doğrudan şirkete yönelik maddi bir hasarın oluşmayacağının altını çizerken, Avrupa Birliği'nin yasal olarak aşı üreticilerini koruduğunu ve davanın olası bir kaybı durumunda ise hükümetlerin suçlanabileceğini aktardı.

YORUMLAR (3)
  • Ali Murat Altinsoy: Aşı vurulmadan önce bir de insanlara evrak imzalattırdılar ki sorumluluğu insanların kendisine yıktılar utanmadan. Cevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
  • Biyo Art: Muhalefet lideri herkes kolluk kuvvetleri zoru ile aşılanmalıdır demişti. Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
  • serdar erdogmus: Adamları kurtarıcı aşıya karşı olanları yobaz cahil ilan ettiniz aşıyı zorunlu hale getirdiniz bu aşılar olmadan yolculuğa izin vermediniz. Aşıyı bulanları değil aşınolmaya zorlayanlara ceza verilmeli. Böyle bir şey olacağı belliydi Cevap Yaz 90 2 Yayından Kaldır
500

Koronavirüs Aşısı, Özlem Türeci, Koronavirüs, Uğur Şahin, Biontech, Almanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya BioNTech'e tazminat davası açıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:08 ABD'de En Fazla Bomba Saldırısı Gerçekleştiren Kişi Ted Kaczynski Cezaevinde Ölü Bulundu
11:04 FBI ona "Unabomber" adını takmıştı! 81 yaşındaki Ted Kaczynski cezaevinde ölü bulundu
10:53 İstanbul Başakşehir'deki fabrikada yangın çıktı
10:51 Başakşehir'deki fabrika yangını saatlerdir söndürülemiyor! Birçok ilçeden takviye ekip gitti
10:49 Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
10:45 Son Dakika: Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
10:32 Diyarbakır'da oğlu babasını boğazını kesip bıçakladı
10:30 Annesi ve kız kardeşini odaya kilitleyen genç, babasının boğazını kesti
10:28 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in el ele görüntüleri aşk iddialarını güçlendirdi
10:24 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir el ele mi? İşte aşk iddialarını körükleyen kare
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2023 11:18:12. #1.11#
SON DAKİKA: BioNTech'e tazminat davası açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement