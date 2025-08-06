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BM'den İsrail'e Gazze Uyarısı

BM\'den İsrail\'e Gazze Uyarısı
06.08.2025 13:38
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BM, İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etme planının felaket sonuçlar doğurabileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletmesi durumunda "felaket sonuçlar" doğabileceği uyarısında bulundu.

Bu açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin tamamen yeniden işgal edilmesini planladığına dair haberlerin ardından geldi.

BM Güvenlik Konseyi'ne konuşan Jenca, böyle bir adımın "son derece endişe verici" olduğunu ve hem daha fazla Filistinlinin hem de Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin hayatını tehlikeye atabileceğini söyledi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu bu hafta güvenlik kabinesiyle bir araya gelmeyi planlıyor.

Kıdemli bir İsrailli yetkiliye dayandırılan haberlerde, "Ok yaydan çıktı. Gazze Şeridi'nin tamamını fethetmeye ve Hamas'ı yenmeye gidiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bu adımın, yakın zamanda çöken ateşkes müzakereleri sonrası Hamas'a baskı kurmak için bir taktik ya da Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortaklarının desteğini sağlama çabası olabileceği öne sürülüyor.

7 Ağustos Perşembe günü toplanacak Güvenlik Kabinesi'nin böylesi bir harekât planını onaylaması gerekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'a İsrail'in Gazze'nin tamamını yeniden işgal etme planını destekleyip desteklemediği sorulduğunda, "Bu büyük ölçüde İsrail'e kalmış bir şey" yanıtını verdi.

İsrail'in Gazze'deki savaşı uluslararası alanda giderek daha fazla eleştiriyle karşılanıyor.

İsrail ablukası altındaki bölgede büyük bir kıtlık ve açlık yaşanıyor.

Jenca, konuşmasında İsrail'in askeri operasyonlarını genişletmesinin çok ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurguladı:

"Bu durum, milyonlarca Filistinli için felakete yol açabilir ve Gazze'de kalan rehinelerin hayatını daha da riske atabilir."

Jenca ayrıca uluslararası hukuka göre Gazze'nin "gelecekteki bir Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve öyle kalması gerektiğini" söyledi.

İsrail ordusu, şu anda Gazze'nin yüzde 75'inde operasyonel kontrol sağladığını belirtiyor.

Ancak yeni plan, iki milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı tüm bölgenin işgal edilmesini öngörüyor.

Söz konusu öneriler İsrail içinde de tartışmalı.

Bazı haberlerde, Genelkurmay Başkanı ve üst düzey askeri yetkililerin bu stratejiye karşı olduğu belirtiliyor.

İsrailli üst düzey bir yetkili ise bu duruma, "Eğer Genelkurmay Başkanı için bu kabul edilemezse, istifa etmeli" şeklinde yanıt verdi.

Rehinelerin aileleri ise böyle bir kararın rehinelerin hayatını tehlikeye atabileceğinden korkuyor. İsrail'e göre, Gazze'de hâlâ 49 rehine bulunuyor ve bunların 27'sinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Jenca, BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Filistinlilerin karşı karşıya olduğu "insanlık dışı" ve "sefil" koşullara dikkat çeken Jenca, İsrail'e yardımların geçişine tam ve kesintisiz izin vermesi çağrısında bulundu:

"İsrail, Gazze'ye insani yardımların girişini ciddi şekilde kısıtlamaya devam ediyor. Girmesine izin verilen yardımlar ise son derece yetersiz" dedi.

Ayrıca, yardım dağıtım noktalarında devam eden şiddeti de kınayan Jenca, Mayıs ayı sonundan bu yana yiyecek ve malzeme almaya çalışan bin 200'den fazla Filistinlinin öldüğünü belirtti.

Geçen hafta, Gazze Sağlık Bakanlığı, Ekim 2023'ten bu yana yiyecek eksikliği nedeniyle 89'u çocuk 154 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM'ye bağlı kuruluşlar, Gazze'de insan eliyle yaratılmış kitlesel bir açlık yaşandığını bildiriyor.

Bu ay içinde yetersiz beslenmeye bağlı en az 63 ölüm rapor edildi.

İsrail ise daha önce Gazze'ye yardım girişine herhangi bir kısıtlama uygulanmadığını ve bölgede "açlık yaşanmadığını" savunmuştu.

7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e düzenlediği ve yaklaşık 1.200 kişinin hayatını kaybettiği, 251 kişinin ise rehin alındığı saldırının ardından İsrail Gazze'de büyük bir yıkıma neden olan bir harekat başlattı.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail saldırılarında şimdiye kadar 61 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

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