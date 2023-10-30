 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BM Genel Sekreteri Gazze'deki Durum İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Gazze'deki Durum İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı

Son Güncelleme: 30.10.2023 15:31

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki durumun kötüleştiğini ve kan dökülmesi 'kabusunun' sona ermesi için ateşkes çağrısında bulunarak, 'Dünya, gözlerimizin önünde yaşanan insani felakete tanık oluyor' dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki durumun kötüleştiğini ve kan dökülmesi "kabusunun" sona ermesi için ateşkes çağrısında bulunarak, " Dünya, gözlerimizin önünde yaşanan insani felakete tanık oluyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nepal Başbakan Pushpa Kamal Dahal'ın daveti üzerine 4 günlük resmi bir ziyaret için dün Nepal'in başkenti Katmandu'ya geldi. Guterres, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Narayan Prakash Saud ve üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı. Katmandu'da Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal ile ortak basın toplantısında konuşan Guterres, "Gazze'deki tüm rehinelerin derhal ve şartsız serbest bırakılması" konusundaki ısrarına devam edeceğini söylerken, "Çıkar için bu yasalar çarpıtılamaz. Dünya gözlerimizin önünde yaşanan bir insani felakete tanık oluyor" dedi. Guterres, "Sivillerin öldürülmesinin, yaralanmasının, kaçırılmasının asla hiçbir haklı gerekçesi olamaz" diyerek, Gazze'deki durumun her geçen saat "daha umutsuz" hale geldiğini belirtti. " İsrail'in uluslararası toplum tarafından desteklenen ve kritik derecede ihtiyaç duyulan insani bir duraklama yerine askeri operasyonlarını yoğunlaştırmış olmasından üzüntü duyuyorum" diye sözlerine ekledi.

"Sivillerin korunması çok önemli"

BM Genel Sekreteri Guterres, "Savaş Kanunları, insan yaşamını korumak ve insani kaygılara saygı göstermek için açık kurallar koyuyor. Gidecek güvenli hiçbir yeri olmayan 2 milyondan fazla insanın, acımasız bombardımana maruz kalırken yaşam için gerekli temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılıyor" ifadelerini kullandı. Sorumluluk sahibi herkesi insanlık için geri adım atmaya çağıran Guterres, derhal insani ateşkesin imzalanması, tüm rehinelerin şartsız serbest bırakılması ve Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılayacak kadar sürekli insani yardım sağlanması gerektiğini de yineledi. Guterres, "Gazze halkı, İsrail ve Nepal dahil dünya çapında etkilenen herkes için bu kabusa son vermek için güçlerimizi birleştirmeliyiz" dedi. - KATMANDU

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Nepal, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Genel Sekreteri Gazze'deki Durum İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Daha fazla tahammülü kalmayan Burak Yılmaz, yıldız futbolcuya antrenmanda kapıyı gösterdi
15:34 100. Yıl Marşı'nı söylemediği için protesto edilen Özcan Deniz kendisini savundu: Organizasyonda kargaşa oldu
15:27 Almanya, İsrail'in zulmüne daha fazla sessiz kalamadı! Saldırıları kınadılar
15:15 77 bin TL'den satılan iPhone 15 Pro Max'in maliyeti bakın kaç lira
15:15 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun maketi Afyonkarahisar'da üst geçide asıldı
15:08 Friends yıldızı Matthew Perry'nin son anlarına dair ayrıntılar ortaya çıktı! Asistanı sadece 2 saat yalnız bırakmış
15:06 İsrail ordusu, Gazze'deki sivilleri tek tek telefonla arayıp "Bölgeyi terk edin" tehdidinde bulunuyor
15:04 Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile konuşurken gözyaşlarına boğuldu
14:49 Davutoğlu bu kez muhalefet yapmadı: Erdoğan'la aynı fikirdeyim
14:37 Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'ndan heyecanlandıran sözler: Benden beklenen değişimi yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2023 16:15:47. #1.11#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Gazze'deki Durum İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement