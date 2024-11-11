BM İklim Konferansı COP29 Bakü'de başlıyor - Son Dakika
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BM İklim Konferansı COP29 Bakü'de başlıyor

BM İklim Konferansı COP29 Bakü\'de başlıyor

BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı (COP29), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlıyor.

11.11.2024 10:19
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BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı (COP29), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlıyor.

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29), iklim değişikliğiyle mücadelede gerekli finansmanın sağlanması gündemiyle toplanacak.

Başta küresel ısınmayla mücadelede gelinen son durum olmak üzere iklim değişikliğiyle ilgili birçok önemli konunun ele alınacağı COP29, 11-22 Kasım'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde kurulan geçici alanlarda gerçekleştirilecek.

Azerbaycan tarihindeki en büyük uluslararası organizasyon olan COP29'un resmi açılışı 12 Kasım'da yapılacak ve 12-13 Kasım'da yaklaşık 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi (WLCAS) düzenlenecek. Zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer alacak.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Azerbaycan, Politika, Ekonomi, Çevre, Dünya, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM İklim Konferansı COP29 Bakü'de başlıyor - Son Dakika

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