BM raporu uyardı, küresel su döngüsü dengésini yitirdi

BİRLEŞMİŞ Milletler, yayımladığı son raporla küresel su rezervlerinin kritik eşiğe indiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yayımladığı yıllık raporla küresel su döngüsünün aşırı kuraklık ve ani seller arasında savrularak dengesini yitirdiğini duyurdu. WMO'nun hazırladığı Küresel Su Kaynaklarının Durumu Raporu'nda, gezegenin göller, nehirler, toprak nemi, buzul ve yer altı sularından oluşan tatlı su rezervlerinin son on yıldır aralıksız düşüşte olduğu belirtildi. Kayıtlara geçen en sıcak yıllardan biri olan 2025'in, son 35 yıl içerisinde nehir debilerinin en kurak seyrettiği dönemlerden biri olduğu kaydedilirken, dünya genelinde izlenen yer altı su kuyularının yaklaşık üçte ikisinin tarihsel normların dışına çıktığı açıklandı.

Buzullardaki kütle kaybının kritik seviyelere ulaştığına dikkat çekilen raporda, 2023 ile 2025 yılları arasında kümülatif olarak bin 400 gigaton buzul suyunun eridiği bildirildi. Bu kaybın, dünya çapında bir yılda tüketilen toplam tatlı su miktarının yaklaşık üçte birine karşılık geldiği vurgulandı.

'KURAKLIK DOĞRUDAN SU KRİZİNE DÖNÜŞÜYOR'

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, yer altı suları ve buzulların gezegenin kötü yıllarda su krizini engelleyen bir 'tasarruf hesabı' olduğunu dile getirerek, "Gezegenin yedek akçesini tüketiyoruz. Artık tek bir kuraklık doğrudan su krizine dönüşüyor" uyarısında bulundu.

Son kırk yılın en güçlü aşamasına ulaşması beklenen El Nino hava olayının küresel su dengesini daha da bozacağını söyleyen Saulo; belirli coğrafyalarda şiddetli kuraklık yaşanırken, diğer bölgelerde yıkıcı taşkın ve sel riskinin tırmanacağını ifade etti.