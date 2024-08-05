BM, UNWRA'da çalışan dokuz personelin İsrail'e düzenlenen saldırıya karışmış olabileceğini açıkladı - Son Dakika
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BM, UNWRA'da çalışan dokuz personelin İsrail'e düzenlenen saldırıya karışmış olabileceğini açıkladı

BM, UNWRA\'da çalışan dokuz personelin İsrail\'e düzenlenen saldırıya karışmış olabileceğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNWRA'da çalışan dokuz personelinin 7 Ekim'de Hamas öncülüğünde İsrail'e düzenlenen saldırıya karışmış olabileceğini açıkladı. BM Genel Sekreter sözcüsü yardımcısı Farhan Haq, dokuz kişinin de işine son verileceğini söyledi.

05.08.2024 23:21
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Birleşmiş Milletler (BM), Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNWRA'da çalışan dokuz personelinin 7 Ekim'de Hamas öncülüğünde İsrail'e düzenlenen saldırıya karışmış olabileceğini açıkladı.

BM Genel Sekreter sözcüsü yardımcısı Farhan Haq, dokuz kişinin de işine son verileceğini söyledi.

Haq, İsrail'in UNWRA personelinin olaya karıştığı yönündeki iddiaları üzerine BM'nin başlattığı soruşturmanın tamamladığını söyledi.

7 Ekim'deki saldırıda yaklaşık 1200 kişi öldürülmüş ve 251 kişi de rehine olarak Gazze'ye götürülmüştü.

Hamas tarafından yönetilen sağlık bakanlığına göre, o tarihten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 39 bini aşkın Filistinli öldürüldü.

BM yetkilisi, söz konusu personelin kesin olarak neye karışmış olabileceklerini belirtmedi.

"Bizim için saldırılara herhangi bir katılım, Filistin halkı adına yapmamız gereken işlere büyük bir ihanettir" dedi.

İsrail ordusu sözcüsü raporun UNWRA'nın "yeni bir dibe vurduğunu" gösterdiğini söyledi.

İsrail'in BM'de çalışan 12 kişinin saldırıya katıldığını iddia etmesinin ardından kurum, UNWRA personelinden toplam 19 kişi hakkında soruşturma başlattı.

İsrail daha sonra 450'den fazla UNWRA personelinin "terör gruplarına üye olduğunu" iddia etmiş, ancak Nisan ayında yayınlanan bir BM incelemesi İsrail'in iddiaları için kanıt sunmadığını ortaya koymuştu.

Gazze'de 13 bin kişiyi istihdam eden UNRWA, Mart ayında yaptığı açıklamada, bazı çalışanlarının gözaltındayken yalan beyanda bulunmaları için İsrailli yetkililerin baskısına uğradıklarını bildirdiklerini söyledi.

İsrail'in iddiaları nedeniyle birçok ülke BM'ye bağlı çalışan UNRWA'ya verdiği fonu geri çekti.

Ancak daha sonra ABD hariç tümü fon ödemelerini geri başlattı.

UNRWA 1949'dan bu yana Filistinli mültecilere yardım sağlıyor.

Kaynak: BBC

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM, UNWRA'da çalışan dokuz personelin İsrail'e düzenlenen saldırıya karışmış olabileceğini açıkladı - Son Dakika

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