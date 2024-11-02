Bolivya'da Askerleri Rehin Alan Baskın - Son Dakika
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Bolivya'da Askerleri Rehin Alan Baskın

Bolivya\'da Askerleri Rehin Alan Baskın

Luis Arce, Evo Morales'e bağlı silahlı grubun 3 kışlaya baskın düzenleyip askerleri rehin aldığını açıkladı.

02.11.2024 09:59
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Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, silahlı bir grubun 3 kışlaya baskın düzenleyerek askerleri rehin aldığını açıkladı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce dün yaptığı açıklamada, eski Devlet Başkanı Evo Morales'e bağlı olduğunu iddia ettiği bir silahlı grubun 3 kışlaya baskın düzenleyerek askerleri rehin aldığını belirtti. Açıklamasında, "Bolivya halkına ve uluslararası topluma, Evo Morales'e bağlı silahlı grupların, Cochabamba Tropik'inde üç askeri birliği saldırı yoluyla ele geçirdiğini, askerleri ve ailelerini rehin tuttuğunu ve hayatlarını tehdit ettiğini, hiçbir operasyonda yer almadıkları halde, yalnızca birliklerini koruduklarını bildiriyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde düzensiz gruplar tarafından bir askeri tesisin ele geçirilmesi, Anavatan'a karşı bir ihanet suçudur, Devletin Siyasi Anayasasına, Silahlı Kuvvetlere ve Evo Morales'in suç teşkil eden ablukalarını ve bu suç eylemlerini şiddetle reddeden Bolivya halkına karşı bir hakarettir" ifadelerini kullandı.

Bolivya'da 11 Ekim'de eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında yakalama kararı çıkarılması ülkenin karışmasına neden oldu. Kararı protesto eden eylemciler, otoyolları trafiğe kapattı. Devlet Başkanı Arce'nin istifasını isteyenler yakalama kararının kaldırılmasını talep etti. Morales, 28 Ekim'de silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan Morales, yaşananlardan Bolivya Devlet Başkanı Arce'yi sorumlu tuttu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Evo Morales, Güvenlik, Politika, Bolivya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bolivya'da Askerleri Rehin Alan Baskın - Son Dakika

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