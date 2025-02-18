GÜNEY Amerika ülkesi Bolivya'da, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Bolivya'nın Petosi kentinden yola çıkan otobüsün Yocalla kasabasında 800 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Son Dakika › Dünya › Bolivya'da Yolcu Otobüsü Uçuruma Yuvarlandı: 31 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
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