Borrell\'den Gazze Saldırısına Kınama

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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'deki hastane yerleşkesi ve okul saldırılarını kınadı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki hastane yerleşkesi ve okul saldırılarını kınadı. Borrell açıklamasında, "İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki bir hastane ve barınak görevi gören bir okula düzenlediği yeni saldırıları kınıyorum. Güvenlik arayan onlarca sivil, korkunç koşullar altında öldürüldü ve yaralandı" ifadelerini kullandı.

Borrell, "Kitlesel tahliye emirleri, uluslararası insancıl hukuk ihlalleri ve sivil kayıpların göz ardı edilmesi, İsraillileri daha güvenli hale getirmeyecek" değerlendirmesinde de bulundu.