Yunan muhalefet partisi Syriza'nın lideri Çipras, İspanya Çalışma Bakanı'na Türkiye'yi şikayet etti - Son Dakika
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Yunan muhalefet partisi Syriza'nın lideri Çipras, İspanya Çalışma Bakanı'na Türkiye'yi şikayet etti

02.01.2023 09:19

Yunan muhalefet partisi Syriza'nın lideri Alexis Çipras, İspanya'da "geleceğin başbakanı" yorumları yapılan Çalışma Bakanı Yolanda Diaz'la da bir araya geldi. Çipras'ın görüşmede Türkiye için skandal ifadeler kullandığı öğrenildi.

Yıllar sonra seçim kazanarak tekrar göreve gelen Brezilya lideri Lula da Silva'nın yemin töreni için Brezilya'da bulunan Yunan muhalefet partisi Syriza'nın lideri Alexis Çipras temaslarını sürdürüyor.

İSPANYA HÜKÜMETİNİN ÖNDE GELEN İSİMLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Önceki gün Lula da Silva ile poz vererek görüşme gerçekleştiren Çipras'ın Türkiye'nin bölgedeki hamlelerini anlattığı ve bu durumdan duyulan rahatsızlığı söylediği aktarılırken bugün ise Çipras'ın İspanya hükümetinin önde gelen isimleriyle görüştüğü açıklandı.

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Çipras, "geleceğin İspanya Başbakanı" lakabıyla tanınan Diaz ile görüştü.

TÜRKİYE İÇİN SKANDAL İFADELER KULLANDI

Çipras'ın İspanyol siyasetinde yükselen bir figür olarak tanınan ve "geleceğin başbakanı" yorumları yapılan Çalışma Bakanı Yolanda Diaz'la görüştüğü duyuruldu. Çipras'ın Diaz'a "Türkiye'nin bölgedeki artan saldırganlığı" ile ilgili bilgi verdiği belirtilirken Yunanistan'ın Avrupalı partnerlerinin de Türkiye'ye uluslararası yasalara uymaları konusunda net bir mesaj vermelerini istediği aktarıldı.

YUNAN MEDYASINDA SES GETİRDİ

Yunan medyası Ankara ile Madrid'in iyi bir ilişki kurduğunu ve İspanya'nın Türkiye'ye silah ve savunma sanayi ürünleri sattığına dikkat çekerken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in 2021 Kasım ayında Ankara'ya gelerek savunma sanayi ve askeri anlaşmalar imzaladığını da hatırlattı.

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Yunanistan, Brezilya, İspanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunan muhalefet partisi Syriza'nın lideri Çipras, İspanya Çalışma Bakanı'na Türkiye'yi şikayet etti - Son Dakika


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