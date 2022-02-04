Üye Girişi
Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı - Son Dakika

Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı

04.02.2022 17:58
Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı

Metaverse araştırmacısı kadın kullanıcı, Facebook'un sanal evren girişimi Meta'da erkek avatarların cinsel saldırısına uğradı. Meta yöneticisinden ise 'istemediklerinizi bloklayın' önerisi geldi.

Facebook'un yeni Metaverse sanal evren girişimi Meta, beklenmedik bir olayla sarsıldı. Meta'nın test kullanıcılarından olan bir kadın, programa girer girmez sanal ortamda bir çok erkek tarafından toplu tecavüze uğradığını ileri sürdü.Metaverse, holografik avatarlar ve video içeren gerçek hayatı simüle eden 3B sanal gerçekliği ifade ediyor. Bugünlerde yaygın bir kullanım haline gelen teriminilk olarak Neal Stephenson'un 1992 bilim kurgu romanı Snow Crash'd, sanal dünyalarda bir araya getirilmiş avatarları hayal ettiği yerde kullanıldığına inanılıyor .

Metaverse evreninde insanlar sanal gerçeklik kaskları, artırılmış gerçeklik gözlükleri, akıllı telefon uygulamaları gibi cihazlar kullanarak çalışıyor ve oyun oynuyor. Son dönemlerde, yine Metaverse üzerinden dünya kentlerinde arazi ve önemli yapıtlarla NFT dijital sanat eserlerinin alım -satımı ve sanal ticareti de yapılıyor.

Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi uygulamaların çatı şirketi olan Meta'nın tepe yöneticisi Mark Zuckerberg yeni girişiminin kullanıcıların sadece ekrana bakmanın ötesine geçerek sanal bir gerçekliğe dalmaları olarak tanımlamıştı.

''GİRER GİRMEZ SALDIRIP FOTOĞRAFIMI ÇEKTİLER''

Ancak Londra merkezli bir teknoloji firması olan Kabuni Ventures için Metaverse Research başkan yardımcısı olarak çalışan Nina Jane Patel adlı kadın, test kullanımı için girdiği Meta'da travmatik bir şok yaşadı.Kendi blogunda olayı anlatan Patel, sanal ortama girdikten sonra 60 saniye içinde, önce orada bulunan erkeklerin sözlü cinsel tacizine, ardından diğer avatarların toplu tecavüzüne uğradığını ve fotoğraflarının çekildiğini aktardı. "Güvenlik bariyerini çalıştırmaya bile vakit bulamadım, donup kaldım. Çok hızlı ve korkunç bir deneyimdi" diyen kadın, "Kaçmak istediğimde 'hoşlanmamışsın gibi yapma' diye bağırdılar. Her şey gerçek üstü gibiydi. Bir kabus yaşadım" ifadelerini kullandı.

Sanal gerçekliğinin temelde akıl ve vücudun gerçekle sanal tecrübeler arasındaki farkı anlayamaması üzerine tasarlandığını vurgulayan Patel "Bir anlamda fizyolojik ve psikolojik tepkim bunun gerçek hayatta gibi olduğu yönünde oldu" dedi

META BAŞKAN YARDIMCISI: BLOK KULLANIN

Olayın "kesinlikle bir talihsizlik" olduğunu belirten Meta Başkan Yardımcısı Vivek Sarma ise test kullanıcıların istemedikleri diğer kullanıcılarla etkileşime girmesini engelleyen blok özelliğini kullanmasını önerdi. Sharma şirket olarak Meta'yı genel kullanıma açmadan önce iyileştirmeler yapmak istediklerini belirtti. Bir yıl önce yalnızca davetlilerin katıldığı bir beta testinden sonra Meta, Horizon Worlds'ü 9 Aralık'ta Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 18 yaş ve üstü herkese test için açılmıştı.

YORUMLAR
500

Sanal Gerçeklik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
18:05 Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini "Şaka değil" diyerek açıkladı
18:00 Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk açıklama: Saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz
17:58 Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı
17:56 E-Devlet'ten yeni hizmet! Miras bırakan kişinin hangi bankada hesabı olup olmadığına artık daha kolay ulaşılabilecek
17:38 Görevliler çok şaşkın! Pentagon'da güvenlikli bölgeye giren tavuk kıskıvrak yakalandı
17:36 Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü
17:17 Beşiktaş'ın yıldızı Aslan oluyor! Galatasaray Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor
17:09 Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ek zam verildi
17:08 Ekrem İmamoğlu: O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın, ahlaksızlığa adım atmasın
16:39 Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 18:10:17. #1.13#
SON DAKİKA: Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement