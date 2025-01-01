Bulgaristan ve Romanya Schengen'e Katıldı

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Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Bulgaristan ve Romanya bugün itibarıyla resmi olarak Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e katıldı. Schengen bölgesine dahil ülkelerin sayısı 29'a çıktı.

Bulgaristan ve Romanya vatandaşları,1 Ocak 2025 itibarıyla karayoluyla da serbest seyahate başladı. Bulgaristan ve Romanya'nın katılımına pek çok ülke itiraz etmiş, Avusturya, bu ülkelerin kara sınırlarından "yoğun yasa dışı geçiş" yapıldığı gerekçesiyle Schengen'e katılımlarına karşı çıkmıştı. Ancak Bulgaristan ve Romanya'nın aldıkları güvenlik ve sınır kontrolü tedbirleri sonucunda Viyana'nın endişeleri giderildi ve karar onaylandı.

Bulgaristan ve Romanya'nın tam katılımı, Avrupa'daki serbest dolaşımı daha da genişletirken, ekonomik ve sosyal entegrasyonun derinleşmesine de katkı sağlayacak. Bu adım, AB'nin birliğini ve dayanışmasını güçlendiren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Schengen Bölgesi nedir?

Schengen, 27 AB üyesinden 25'inin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'yi kapsayan, toplam 450 milyondan fazla insanın Avrupa içerisinde vizesiz seyahat etmesine olanak tanıyan bir bölge. İş birliği, üyeler arasında daha serbest ve kolay hareketi teşvik ederek ekonomik ve sosyal bağları güçlendirmeyi hedefliyor.