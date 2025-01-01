Bulgaristan ve Romanya Schengen'e Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Bulgaristan ve Romanya Schengen'e Katıldı

Bulgaristan ve Romanya, AB'nin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e resmen dahil oldu.

01.01.2025 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Bulgaristan ve Romanya bugün itibarıyla resmi olarak Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e katıldı. Schengen bölgesine dahil ülkelerin sayısı 29'a çıktı.

Bulgaristan ve Romanya vatandaşları,1 Ocak 2025 itibarıyla karayoluyla da serbest seyahate başladı. Bulgaristan ve Romanya'nın katılımına pek çok ülke itiraz etmiş, Avusturya, bu ülkelerin kara sınırlarından "yoğun yasa dışı geçiş" yapıldığı gerekçesiyle Schengen'e katılımlarına karşı çıkmıştı. Ancak Bulgaristan ve Romanya'nın aldıkları güvenlik ve sınır kontrolü tedbirleri sonucunda Viyana'nın endişeleri giderildi ve karar onaylandı.

Bulgaristan ve Romanya'nın tam katılımı, Avrupa'daki serbest dolaşımı daha da genişletirken, ekonomik ve sosyal entegrasyonun derinleşmesine de katkı sağlayacak. Bu adım, AB'nin birliğini ve dayanışmasını güçlendiren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Schengen Bölgesi nedir?

Schengen, 27 AB üyesinden 25'inin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'yi kapsayan, toplam 450 milyondan fazla insanın Avrupa içerisinde vizesiz seyahat etmesine olanak tanıyan bir bölge. İş birliği, üyeler arasında daha serbest ve kolay hareketi teşvik ederek ekonomik ve sosyal bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: ANKA

Schengen Bölgesi, Avrupa Birliği, Bulgaristan, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Romanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bulgaristan ve Romanya Schengen'e Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:49 Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:21 Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 22:16:06. #1.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan ve Romanya Schengen'e Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.