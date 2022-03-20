Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya-Ukrayna savaşı için "Anlaşmaya yakınlar" dedi - Son Dakika
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Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya-Ukrayna savaşı için "Anlaşmaya yakınlar" dedi

20.03.2022 16:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Antalya'da partisinin danışma kurulu toplantısında önemli açıklamalara yer verdi. Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerin Türkiye'nin etkisiyle de ilerlediğini olduğu ifade eden Çavuşoğlu, "Türk beklenendir, diğer coğrafyalara bu etkimizi götürmeye devam edeceğiz" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden müzakerelerle ilgili ortaya koyduğu tavır tüm dünyanın takdirini toplayan Türkiye, iki ülke arasında kalıcı barış sağlanması için de önemli çaba gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'nın Antalya'ya bir araya geldiği toplantıya başkanlık eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yine Antalya'da partisinin danışma kurulu toplantısında iki ülke arasındaki meseleye ilişkin önemli bilgiler verdi.

"TEMEL KONULARDA ANLAŞMAYA YAKINLAR"

İki tarafın da anlaşma konusunda önemli bir ivme yakaladığını belirten Çavuşoğlu, "Bu krizin başından beri ilkeli bir tutum benimsedik. Rusya ile bir çok alanda yakın ilişkilerimiz var ancak bu ilişkiler hakkı hukuku savunmamıza engel değil. Savaşın sona erdirilmesi için büyük çaba içindeyiz. Rusya'nın saldırısını dünyayla birlikte biz de eleştirdik. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdik. Önce insani sonra kalıcı ateşkes için çalışıyoruz. Biz dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı bir rol oynuyoruz.Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın, bir ivme yakalandı" diye konuştu.

"DİPLOMASİ KONUSUNDA MERKEZ NOKTADAYIZ"

Türkiye'nin diplomasi konusunda merkez konumda olduğunu belirten Çavuşoğlu, "15 binden fazla vatandaşımızı sağ salim ülkemize getirdik. Diplomasi konusunda merkez konumundayız. Biz bu yola oyun kurucu olmak için çıktık. Biz her zaman oyunu da kuruyoruz oyunu da bozuyoruz. Rusya ve Ukrayna bize güveniyorsa ilkeli tavrımızdan dolayıdır. Türk beklenendir, diğer coğrafyalarda da bu anlayışımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Antalya, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya-Ukrayna savaşı için 'Anlaşmaya yakınlar' dedi - Son Dakika


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