Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'dan dikkat çeken çıkış: Artık Polonya ile ilgileniyorum

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 3 aylık bir süre geride kalırken, Rus lider Vladimir Putin'in savaştaki en büyük destekçilerinden biri olan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'dan yine dikkat çeken bir çıkış geldi.

"8 SANİYEDE NELER YAPABİLECEĞİMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

Sosyal medyadan bir video paylaşan Kadirov, "Ukrayna konusu kapandı artık Polonya ile ilgileniyorum, 8 saniyede neler yapabileceğimizi göstereceğiz" ifadesini kullandı.

İŞGAL SIRASI POLONYA'YA MI GELİYOR?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Ukrayna düşerse Avrupa düşer" ifadesini kullanmış ve yapılan bu açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinin ardından sıranın Polonya, Belarus ve Moldova'ya gelebileceği şeklinde yorumlanmıştı.

POLONYA SINIRINDAKİ ASKERİ ÜS YERLE BİR EDİLMİŞTİ

Rusya, mart ayında Ukrayna'nın Polonya sınırına yalnızca 20 kilometre mesafedeki bir askeri üssü hedef almıştı. Lviv Bölge Valisi, "Batıdaki askeri tesise Rusya tarafından 30 roket atıldı. Hava saldırısında 9 kişi öldü 57 kişi yaralandı" ifadesini kullanmıştı.

SAVAŞTA 30 BİNE YAKIN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının diğer açıklamasında, 24 Şubat ile 24 Mayıs tarihleri arasında Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin veriler güncellendi. Buna göre, Ukrayna topraklarında 29 bin 350 Rus askeri öldürüldü. Bunun yanı sıra 205 uçak, 170 helikopter, 1302 tank, 3 bin 194 zırhlı araç, 112 füze, 606 roketatar sistemi ve 93 hava savunma sistemi imha edildi.

RUSYA SAYIYI 1351 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Rus güçleri 2 bin 213 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi, 480 insansız hava aracını da kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.