Çekya'da ilginç olay! Pinpon topuyla kendisini tatmin etmek isteyen adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çekya'da ilginç olay! Pinpon topuyla kendisini tatmin etmek isteyen adam hayatını kaybetti

Çekya'da ilginç olay! Pinpon topuyla kendisini tatmin etmek isteyen adam hayatını kaybetti

15.05.2023 17:29

Çekya'da 30 yaşındaki bir adam, kendini tatmin etmek için denediği yöntemler sebebiyle yaşamını yitirdi. Pinpon topuyla kendisini tatmin etmek isteyen adam, bağırsaklarındaki yırtılmadan dolayı gerçekleşen kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.

Çekya'da ailesiyle yaşayan bir adam, odasında mastürbasyon yaparken yaşamını yitirdi. Durumu, odasına girmek isteyen ailesi fark etti. Kapıyı birden fazla kez çalan ebeveynleri, yanıt alamamaları üzerine itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin intikalinin ardından kapı açıldı ve genç adamın odasına girildiğinde durum fark edildi. Tek parçalık bir kadın mayosu giyen adam; ayaklarını ve boynunu da bağlamış şekilde bulundu.

ÖLÜM NEDENİ KAN KAYBI

İtfaiye ekipleri tarafından hastaneye götürülen adamın yapılan otopsisinde kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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İtfaiye, Çekya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çekya'da ilginç olay! Pinpon topuyla kendisini tatmin etmek isteyen adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekya'da ilginç olay! Pinpon topuyla kendisini tatmin etmek isteyen adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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