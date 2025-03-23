CHP Almanya'da Ön Seçim Düzenledi - Son Dakika
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CHP Almanya'da Ön Seçim Düzenledi

CHP Almanya\'da Ön Seçim Düzenledi

Cumhuriyet Halk Partisi, Almanya'daki birimleriyle Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim gerçekleştirdi. Frankfurt CHP Birliği Başkanı Ercan Begen, Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini duyurdu.

23.03.2025 18:22  Güncelleme: 19:04
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Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT)- Almanya'nın değişik kentlerinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) birliklerinin girişimiyle, Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi amacıyla CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim düzenlendi. Bu kapsamda Frankfurt CHP Birliği de, sandık kurarak üyelerinin oy kullanmasını sağladı.

Frankfurt CHP Birliği Başkanı Ercan Begen, yaptığı açıklamada, Türkiye'de son dönemde yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekerek, "Almanya'nın birçok kentinde Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto ettik, etmeye de devam edeceğiz. Bu, bir demokrasi, hak, hukuk ve adalet mücadelesidir," dedi.

Begen, konuşmasının devamında ise bugün kurulan sandıklarla, Türkiye'deki keyfi uygulamalara ve demokrasiye yönelik müdahalelere karşı durmak adına CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini belirtti.

"CHP'li olsun ya da olmasın, haksızlıklara karşı duruş sergileyen binlerce kişi, bugün burada 300-500 metrelik kuyruklar oluşturarak İmamoğlu'nun yalnızca CHP'nin değil, milyonların Cumhurbaşkanı adayı olduğunu gösterdi. Bu birlik ve beraberlik, hepimizi umutlandırıyor" diyen Begen, destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya CHP Almanya'da Ön Seçim Düzenledi - Son Dakika

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