CIA Direktörü Moskova'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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CIA Direktörü Moskova'da Temaslarda Bulundu

CIA Direktörü Moskova\'da Temaslarda Bulundu
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Kremlin, CIA Direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyaretinin istihbarat servisleri çerçevesinde olduğunu doğruladı.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, CIA Direktörü John Ratcliffe'in Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaretin istihbarat servisleri arasındaki temaslar kapsamında olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bir Amerikan gazetesine yaptığı açıklamada, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in dün Moskova'ya ziyaret gerçekleştirdiğini doğruladı. Ziyaretin iki ülkenin güvenlik servisleri arasındaki temaslar çerçevesinde yapıldığını belirten Peskov, konuya ilişkin daha fazla detay vermekten kaçındı.

Kamuoyuna açık uçuş takip verilerine göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 'C-17A Globemaster III' tipi askeri nakliye uçağı dün sabah Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Ziyarete ilişkin CIA, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Hava Kuvvetleri ve Beyaz Saray tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Ratcliffe'in temaslarının ardından ABD uçağının yaklaşık 8,5 saat sonra Moskova'dan ayrıldığı kaydedildi. En son Kasım 2021'de dönemin CIA Direktörü William Burns, Moskova'yı ziyaret etmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya CIA Direktörü Moskova'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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