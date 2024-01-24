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Çin açıklarında Türk denizcileri kurtarıldı

Çin'in Şanghay kenti açıklarında Türk denizcilerin bulunduğu Omega adlı gemi, kötü hava koşullarından dolayı Mirabella isimli gemiyle çarpıştı. Filikalarla gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin diğer gemi tarafından kurtarıldığı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, geminin battığını ve denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Çin açıklarında Türk denizcileri kurtarıldı
24.01.2024 - 10:03,
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Çin'in Şanghay kenti açıklarında içinde Türk denizcilerin de bulunduğu Omega adlı gemi, Mirabella isimli gemiyle kötü hava koşullarından dolayı çarpıştı. Filikalarla gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin diğer gemi tarafından kurtarıldığı açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü bugün yaptığı açıklamada "Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir.

Geminin 3. Kaptanı ile görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız ve MRCC Çin ile koordine sağlanmaktadır. Geçmiş olsun" denildi.

Kaynak: DHA
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