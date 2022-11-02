Apple'ın Çin'deki fabrikasında çalışan işçiler koronavirüs karantinasından kaçtı - Son Dakika
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Apple'ın Çin'deki fabrikasında çalışan işçiler koronavirüs karantinasından kaçtı

02.11.2022 08:42

Çin'de Apple'ın akıllı telefonu iPhone'ların üretildiği en büyük tesislerden olan fabrikada artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alınan işçilerin firar ettiği anlar kameralarca görüntülendi.

Apple için iPhone telefonlarını üreten Foxconn adlı şirketin tesisinde, Çin'in geri kalanında uygulandığı gibi katı Covid kuralları yürürlükte. İnternette yayılan görüntülerde, onlarca işçinin fabrikayı çevreleyen duvar ve çitleri aşarak tesisten kaçtığı görülüyor. Fabrikada kaç kişide koronavirüs saptandığı ise bilinmiyor.

"SIFIR COVID" POLİTİKASI UYGULANIYOR

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "sıfır-Covid" politikasındaki ısrarı ve uygulanan katı tedbirler, bir süredir Çin halkı ve iş dünyası için hayatı zorlaştırdığı yönünden eleştiriliyordu. Zhengzhou'daki üretim merkezi, dünyanın en büyük iPhone fabrikası. Apple CEO'su Tim Cook 2012 yılında tesisi ziyaret ederek çalışanlarla görüşmüştü.

"YATAKHANELERDE KAOS VAR"

Financial Times'a konuşan Xia soyadlı 22 yaşındaki bir işçi, tesiste kaldıkları yatakhanelerde "Tamamen kaos yaşandığını" söylüyor ve üretim tesisinden duvarı atlayarak kaçtıklarını anlatıyor. Çin'de uygulanan katı önlemlerin gevşemesine dönük bir beklenti oluşsa da, Çin Komünist Partisi'nin geçen haftaki kongresinde bunun yakın dönemde muhtemel olmadığı mesajı verildi.

Kaynak: BBC
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Son Dakika Dünya Apple'ın Çin'deki fabrikasında çalışan işçiler koronavirüs karantinasından kaçtı - Son Dakika

BBC
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