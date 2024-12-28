Çin\'de Yürüyüş Yapanların Üzerine Aracını Süren Saldırgana İdam Cezası

Dünya

ÇİN'de aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına neden olan saldırgan, idam cezasına çarptırıldı.

Çin'in Zhuhai kentinde kasım ayında aracını bir spor merkezinin dışında egzersiz yapan kalabalığın üzerine sürerek 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına yol açan Fan Weiqiu'ya idam cezası verildi. Yetkililerden yapılan açıklamada, Weiqiu'nun evliliğinde sorunlar yaşadığı ve hayatından memnun olmadığı' için saldırıyı gerçekleştirdiği, boşanma sonrası mal paylaşımından mutsuz olduğu belirtildi.