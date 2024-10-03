Çin'den Lübnan-İsrail Gerilimine Çözüm Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Çin'den Lübnan-İsrail Gerilimine Çözüm Çağrısı

Çin\'den Lübnan-İsrail Gerilimine Çözüm Çağrısı

Çin, BM'de Lübnan-İsrail geriliminin azaltılması için acil harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

03.10.2024 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, Lübnan- İsrail geriliminin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Çin'in BM'deki Daimi Temsilcisi Fu Cong, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Lübnan-İsrail arasındaki gerilimin azaltılması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Fu Cong, Lübnan-İsrail durumuyla ilgili Güvenlik Konseyi'nde yapılan acil toplantıda, "Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında birincil sorumluluğu taşıyor" dedi.

Gazze'de acilen ateşkesin sağlanması gerektiğini belirten Fu, çatışmanın yayılmasını önlemek için her türlü çabanın gösterilmesi ve ilgili tarafların hem siyasi hem de diplomatik çözüm yoluna dönmesi vurgusunu yaptı.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, nüfuz sahibi büyük ülkelerin samimi ve sorumlu bir tutum benimseyeceklerini söyleyerek, "Durumun daha da tırmanmasını önlemek için ciddiyetle yapıcı bir rol oynayacaklarını umuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'den Lübnan-İsrail Gerilimine Çözüm Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
20:09 Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi
19:49 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 14:49:54. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'den Lübnan-İsrail Gerilimine Çözüm Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement