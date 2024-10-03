Çin\'den Lübnan-İsrail Gerilimine Çözüm Çağrısı

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Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, Lübnan- İsrail geriliminin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Çin'in BM'deki Daimi Temsilcisi Fu Cong, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Lübnan-İsrail arasındaki gerilimin azaltılması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Fu Cong, Lübnan-İsrail durumuyla ilgili Güvenlik Konseyi'nde yapılan acil toplantıda, "Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında birincil sorumluluğu taşıyor" dedi.

Gazze'de acilen ateşkesin sağlanması gerektiğini belirten Fu, çatışmanın yayılmasını önlemek için her türlü çabanın gösterilmesi ve ilgili tarafların hem siyasi hem de diplomatik çözüm yoluna dönmesi vurgusunu yaptı.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, nüfuz sahibi büyük ülkelerin samimi ve sorumlu bir tutum benimseyeceklerini söyleyerek, "Durumun daha da tırmanmasını önlemek için ciddiyetle yapıcı bir rol oynayacaklarını umuyoruz" diye konuştu.