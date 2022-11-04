Türkiye diken üstündeydi! Çin'in 23 tonluk dev roketi Pasifik Okyanusu'na düştü

Çin'in Cadılar Bayramı'nda uzaya fırlatılan 23 tonluk dev roketi Long March 5B, Dünya'nın atmosferine ulaştıktan kısa bir süre sonra Pasifik Okyanusu'na düştü.

KOORDİNATLAR DA PAYLAŞILDI

Amerika Birleşik Devletleri Uzay Komutanlığı, roketin Pasifik'in 101,9 derece batı ve 9,9 derece kuzey koordinatlarına düştüğünü duyurdu.

DÜŞEBİLECEĞİ ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE DE BULUNUYORDU

Çin'in 10 katlı bir bina büyüklüğündeki dev roketinin Türkiye'ye düşeceği iddiası büyük ses getirmişti. Türkiye Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Çin Ulusal Uzay İdaresi ile iletişim halinde olunduğu belirtilmiş ve "Karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı" bildirildi. Açıklamada, "Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir" denilmişti.

18 TONLUK BİR ROKET HİNT OKYANUSU'NA DÜŞMÜŞTÜ

Üç yıldan kısa bir süre içinde beşinci kez, Çin'in uzay araçlarının parçaları Dünya'ya düştü. Bunlardan en dikkat çekeni 8 Mayıs 2021'de gerçekleşti. 18 tonluk bir roket Hint Okyanusu'na düştü. Ancak bölgedeki köyler dağılan enkaz parçaları yüzünden zarar gördü.