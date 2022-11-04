Türkiye diken üstündeydi! Çin'in 23 tonluk dev roketi Pasifik Okyanusu'na düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye diken üstündeydi! Çin'in 23 tonluk dev roketi Pasifik Okyanusu'na düştü

04.11.2022 15:11
Türkiye diken üstündeydi! Çin'in 23 tonluk dev roketi Pasifik Okyanusu'na düştü

Çin'in 31 Ekim'de Tiangong uzay üssünden fırlattığı 23 tonluk dev Long March 5B roketi kontrolsüz şekilde Pasifik Okyanusu'na düştü. ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, 10 katlı bina büyüklüğündeki roketin Pasifik Okyanusu'nun orta-güney bölgesinde atmosfere girerek yeryüzüne düştüğünü açıkladı. Hatırlanacağı üzere roketin düşebileceği ülkeler arasında Türkiye de gösterilmiş, Uzay Ajansı'ndan süreçle ilgili bilgilendirmenin yapılacağı ifade edilmişti.

Çin'in Cadılar Bayramı'nda uzaya fırlatılan 23 tonluk dev roketi Long March 5B, Dünya'nın atmosferine ulaştıktan kısa bir süre sonra Pasifik Okyanusu'na düştü.

KOORDİNATLAR DA PAYLAŞILDI

Amerika Birleşik Devletleri Uzay Komutanlığı, roketin Pasifik'in 101,9 derece batı ve 9,9 derece kuzey koordinatlarına düştüğünü duyurdu.

Türkiye diken üstündeydi! Çin'in 23 tonluk dev roketi Pasifik Okyanusu'na düştü

DÜŞEBİLECEĞİ ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE DE BULUNUYORDU

Çin'in 10 katlı bir bina büyüklüğündeki dev roketinin Türkiye'ye düşeceği iddiası büyük ses getirmişti. Türkiye Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Çin Ulusal Uzay İdaresi ile iletişim halinde olunduğu belirtilmiş ve "Karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı" bildirildi. Açıklamada, "Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir" denilmişti.

18 TONLUK BİR ROKET HİNT OKYANUSU'NA DÜŞMÜŞTÜ

Üç yıldan kısa bir süre içinde beşinci kez, Çin'in uzay araçlarının parçaları Dünya'ya düştü. Bunlardan en dikkat çekeni 8 Mayıs 2021'de gerçekleşti. 18 tonluk bir roket Hint Okyanusu'na düştü. Ancak bölgedeki köyler dağılan enkaz parçaları yüzünden zarar gördü.

YORUMLAR
500
İş insanı Dilek Ertek, tatil için gittiği Haiti'de tekneden düşerek yaşamını yitirdi İş insanı Dilek Ertek, tatil için gittiği Haiti'de tekneden düşerek yaşamını yitirdi Sarıgül'ü tebessüm ettiren soru Sarıgül'ü tebessüm ettiren soru

Pasifik Okyanusu, Türkiye, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye diken üstündeydi! Çin'in 23 tonluk dev roketi Pasifik Okyanusu'na düştü - Son Dakika


Son Dakika
15:05 Sosyal medyayı sallayan test! Resimdeki yay nerede?
14:40 İş insanı Dilek Ertek, tatil için gittiği Haiti'de tekneden düşerek yaşamını yitirdi
14:16 Yan yana dizilen 19 magandanın düğünde yaptıklarına tepki yağdı
14:15 MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini kabul etmeyen Tunahan Ak, bir kafeye ortak oldu
13:50 Linet'in sahnede giydiği bornoz ve terliğin fiyatı duyanları oldukça şaşırttı
13:41 Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama! Kontrolden çıkan Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek?
13:25 İzmir depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Yarın daha büyüğü gelebilir
13:02 Cinsel tercihiyle gündem olan voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi çok ünlü bir isim çıktı
12:43 İzmir'deki depremden acı haber! Panik nedeniyle kriz geçiren vatandaş yaşamını yitirdi
12:28 740 kişinin yaşadığı bu köyde herkesin soyadı aynı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2022 15:22:03. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye diken üstündeydi! Çin'in 23 tonluk dev roketi Pasifik Okyanusu'na düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement