Cinayet ihbarı üzerine olay yerine giden polis, şişme bebek buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Cinayet ihbarı üzerine olay yerine giden polis, şişme bebek buldu

Cinayet ihbarı üzerine olay yerine giden polis, şişme bebek buldu

16.06.2023 16:18

Texas'ta bir konuta yapılan 'ölü kadın bulundu' ihbarı üzerine olay yerine giden polis, bir şişme bebekle karşılaştı. Bebek, pembe bir sütyen ve iç çamaşırı giydirilmiş şekilde bulundu ve başı ile uzuvları çıkarılmış haldeydi. Polis, bölgede birçok cinayet işlendiği için sürekli cinayet ihbarı aldıklarını belirtti.

Texas parçalanmış bir "ceset"ihbarı üzerine polis hızla olay yerine gitti, ancak insan cesedi sanılan nesnenin aslında bir şişme bebek olduğunu ortaya çıktı.

Cinayet ihbarı üzerine olay yerine giden polis şişme bebek buldu

Polis, bir "ölü kadının bulunduğu"ihbarı üzerineTexas'taki bir konuta çağrıldı. Ancak "yakın inceleme sonucunda" yetkililer, bunun bir şişme bebek olduğunu tespit etti.

Silikon bebek, pembe bir sütyen ve iç çamaşırı giydirilmiş şekilde bulundu ve başı ile uzuvları çıkarılmış haldeydi. Bu durum, şişme bebeği bulanlar ve olay yerindeki polisler bir kadının korkunç bir cinayete kurban gittiğini düşündü.

Polis yetkilileri, bölgede bir çok cinayet işlendiği için sürekli cinayet ihbarı aldıklarını geçen hafta bir kadın cesedinin parçalanmış şekilde yol kenarına atıldığını söyledi.

Polis, ayrıca bir çok asılsız cinayet ihbarı aldıklarını söyledi.

YORUMLAR
500

Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cinayet ihbarı üzerine olay yerine giden polis, şişme bebek buldu - Son Dakika


Son Dakika
16:21 Burak Yılmaz Futbolculuk Kariyerini Sonlandırdı, Antrenörlük Kariyerine Başlıyor
16:13 Futbolu bırakan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a imzayı atıyor! Bambaşka bir görevi olacak
16:03 Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile boşanmanın perde arkasını anlattı
15:59 27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Mehmet Aslantuğ boşanmanın perde arkasını anlattı: Arzum istedi
16:01 Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde konuk eden Ali Onaner, merkeze çekildi
15:55 Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde ağırlayan Ali Onaner, merkeze çekildi
15:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmen sayısı 800 bini buldu, ihtiyaç duyulan alanlarda atamalar devam edecek
15:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmen atamalarını sürdüreceğiz
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykeli için Bolu Belediye Başkanı'na ret cevabı
15:38 Evinizdeki ısıtma sistemleri ve bazı eşyalar Wi-Fi performansına olumsuz etki edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2023 16:34:41. #1.13#
SON DAKİKA: Cinayet ihbarı üzerine olay yerine giden polis, şişme bebek buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement