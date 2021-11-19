Covid-19 tedavisinde önleyici aşı yolda: Yüzde 83 koruma sağlıyor

AstraZeneca firması enfekte olmayanlar için önleyici Covid-19 tedavisinin altı ay boyunca yüzde 83 koruma sağladığını belirtti. Firma ayrıca hafif ve orta Covid-19 vakalarında semptomların görülmeye başladığı ilk üç gün içinde yüksek dozda AZD7442'nin semptomların kötüleşme riskini yüzde 88 azalttığını söyledi. AZD7442 veya Evusheld adı verilen bu tedavinin, Ağustos ayındaki PROVENT adlı son aşama deneyinin erken sonuçlarında, tedavinin üç ay sonra semptomatik hastalığa karşı yüzde 77 koruma sağladığı belirtilmişti.

Deneye katılanlar 15 ay boyunca takip edilerek tedavinin uzun vadeli koruyuculuk oranına dair veriler toplanacak. Evusheld, vücudun enfeksiyon ve aşılar karşısındaki doğal savunma mekanizmasını taklit eden laboratuvar üretimi proteinler olan monoklonal antikorlara dayanan bir ilaç kategorisinde yer alıyor.

ÖNLEYİCİ AŞI İŞLEVİ GÖRECEK

Tedavinin daha geç dönemde alınacak sonuçlarının AstraZeneca'yı da rakibi Pfizer gibi geleceğin Covid-19 aşı ve tedavi tedarikçileri arasına sokabileceği sanılıyor. AstraZeneca, tedavinin esas avantajının ise ''önleyici aşı'' işlevi görmesi olduğunu söylüyor.

AstraZeneca'nın Başkan Yardımcısı Mene Pangalos, ''Yeni veriler AZD7442'nin potansiyelini bir kez daha gösterdi. Dünya genelinde ilaç denetim kurumlarına başvuru yapma süreçlerimizi sürdürüyoruz ve SARS-CoV-2'ye karşı mümkün olan en kısa sürede yeni ve önemli bir seçenek olmak için sabırsızlanıyoruz'' diye konuştu.

AstraZeneca geçen ay ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne önleyici tedavinin onayı için başvuruda bulunmuştu. Bugüne kadar Regeneron, Lilly ve GSK-Vir firmalarının monoklonal antikor tedavilerinin hastaneye yatmayan Covid-19 hastalarına uygulanmasına FDA tarafından onay verildi.

YÜKSEK RİSK GRUBUNDAN DENEKLER

AstraZeneca'nın önleyici tedavisi için yaptığı PROVENT adını verdiği klinik deneylerde enfeksiyona yakalanmamış 5 bin 200'e yakın katılımcı yer aldı. Evusheld adlı tedaviyi alan her iki katılımcıya karşılık bir katılımcıya plasebo verildi.

Katılımcılar Covid-19'un yüksek riskli grubundan; yani bağışıklığı zayıf kanser hastalarından, otoimmün hastalık nedeniyle ilaç kullananlardan seçildi.

Küresel aşılama kampanyalarında bu tür yüksek risk grubundakilerin aşılanması önerilse de deneye katılanlar aşısız kişiler arasından seçildi.

AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada tedavinin öncelikli olarak bağışıklığı düşük ve riskli gruptaki bireylere yardım etmeyi amaçladığı ancak askeri personel ve yolcu gemisiyle seyahat edenler gibi daha geniş grupları da kapsayabileceği belirtildi.