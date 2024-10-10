Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk\'ta - (Ek görüntü)

Dünya

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Arnavutluk'a gitti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde resmi tören ile karşılandı.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve çeşitli alanlarda mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması öngörülüyor.

TİRAN NAMAZGAH CAMİSİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın katılımıyla finansmanı Türkiye tarafından sağlanan, Balkanların en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.