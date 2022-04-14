Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

14.04.2022 19:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nehammer'e, "Ukrayna'da barışın sağlanması için İstanbul süreci desteklenmelidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüştüğünü açıklayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ukrayna- Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Avusturya ilişkilerin ele alındığını açıkladı. Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avusturya Başbakanı'na Ukrayna'da barışın sağlanması için İstanbul sürecinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü

"İSTANBUL SÜRECİ DESTEKLENMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna'daki savaşta insani dramı sona erdirmek ve ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul sürecinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Barışçıl çözümden yana gayretlerine devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşı bir an önce bitirmek amacıyla Türkiye'nin oynadığı rolden sitayişle bahsetmesi ve İstanbul sürecini desteklediğini belirtmesi dolayısıyla Avusturya Başbakanı Nehammer'e teşekkür etti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya, İstanbul, Ukrayna, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika


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