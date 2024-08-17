Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, meydana gelen orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletirken, Azerbaycan'ın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, bu çerçevede bir yangın söndürme uçağının Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına katılması için görevlendirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede, Azerbaycan halkının desteğine teşekkür ederken Türkiye ile Azerbaycan'ın böylesi günlerde birbirlerine daha da bağlandığını ifade etti.