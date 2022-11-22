Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi'nin tokalaştığı fotoğraf Yunanistan'ı harekete geçirdi! Heyet gönderiyorlar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi'nin tokalaştığı fotoğraf Yunanistan'ı harekete geçirdi! Heyet gönderiyorlar

22.11.2022 08:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile tokalaşması son dönemde büyük gerilim yaşadığımız Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu. Mısır'a giderek Kahire'de resmi temaslarda bulunma kararı alan Atina yönetimi, Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinine karşı olan bir dizi anlaşmaya da imza atacak.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken, hafta sonu Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısırlı mevkidaşı Sisi'nin bir araya gelerek yıllar sonra tokalaşması Atina'da gündem oldu.

DİPLOMATİK BİR HAMLE YAPMAYA KARAR VERDİLER

Son yıllarda Mısır ile ittifakı kuvvetlendirerek Güney Kıbrıs'ı da dahil ederek bir dizi anlaşmalar yapan Yunanistan, bu karenin yayınlanmasından sonra bugün harekete geçerek diplomatik bir hamle yapmaya karar verdi.

MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞECEKLER

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün üç üst düzey ismin Mısır'a giderek Kahire'de temaslarda bulunacağını duyurdu. Açıklamada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve Dış İlişkiler Bakanı Miltiadis Varvitsiotis'in Mısır'a giderek mevkidaşlarıyla görüşeceği belirtildi.

"ANLAŞMA MAVİ VATAN DOKTRİNİNE KARŞI"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada taraflar arasında bir dizi anlaşma imzalanacağı da belirtildi. Savunma bakanının Mısırlı mevkidaşı Muhammed Ahmed Zeki ile anlaşma imzalayacağı aktarılırken Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea ise bu anlaşmanın Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinine karşı olduğunu yazdı. Sözcü'de yer alan habere göre bakanların da mevkidaşlarıyla görüşeceği ve görüşmelerin heyetlerarası devam edeceği de belirtildi.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi'nin tokalaştığı fotoğraf Yunanistan'ı harekete geçirdi! Heyet gönderiyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi'nin tokalaştığı fotoğraf Yunanistan'ı harekete geçirdi! Heyet gönderiyorlar - Son Dakika
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