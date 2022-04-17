Cumhurbaşkanı Erdoğan talebiyle Mariupol'deki camiye sığınan Türkler artık özgür - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta en büyük hasarı gören şehirlerden biri de Mariupol oldu. Buradaki Türk vatandaşları, saldırılardan korumak için Kanuni Sultan Camisi'ne sığındı. Uzun süredir kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

CAMİDEKİ TÜRK VATANDAŞLARI KURTARILDI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde haftalardır mahsur kalan 150'den fazla Türk vatandaşının kurtarıldığı bildirildi.

"ERDOĞAN'IN TALEBİ ÜZERİNE DÜZENLENDİ"

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Rus özel kuvvetleri, Erdoğan'ın talebi üzerine Türk camisindeki esirleri kurtardı. Erdoğan'ın talebi üzerine düzenlenen kurtarma operasyonunda, yabancı paralı askerler de dahil olmak üzere 29 militan öldürüldü" ifadelerine yer verildi.

OPERASYON DÜN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Operasyonun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 16 Nisan'da (dün) gerçekleştirildiğini açıkladı.