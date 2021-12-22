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Daha ne yaşayacağız demeyin! Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı - Son Dakika

Daha ne yaşayacağız demeyin! Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı

22.12.2021 10:53
Daha ne yaşayacağız demeyin! Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı

Daha önce dünya çapındaki birçok olayı önceden bildiği öne sürülen kahin Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı. İşte önümüzdeki yıl insanlığı bekleyen felaketler...

11 Eylül terör saldırıları, Obama'nın başkan seçilmesi, Brexit oylaması ve hatta koronavirüs salgınını kehanetleri ile bildiği iddia edilen, Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2022 yılı için öngörüleri ortaya çıktı. Ölümünün üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen insanlar hala Bulgar asıllı kahinin öngörülerini takip etmeye devam ediyor. Yaptığı kehanetlerden geriye hiçbir yazılı metin bırakmayan Baba Vanga 2022 yılı için çok iç açıcı bir tablo çizmedi. İşte ünlü kahinin önümüzdeki yıl gerçekleşeceğini öngördüğü 6 korkunç olay...

1- DEPREMLER TSUNAMİLER BAŞTA OLMAK ÜZERE DOĞAL AFETLERDE ARTIŞ

Baba Vanga'nın kehanetlerine göre 2022'de Avustralya ile birlikte birkaç Asya ülkesinde yoğun sel felaketleri meydana gelebilir. Ünlü kahin daha önce de 200 binden fazla insanın öldüğü 2004 tsunamisini öngörmüş ve büyük bir dalganın kıyıları kaplayacağını ve insanları yok edeceğini söylemişti.

Daha ne yaşayacağız demeyin! Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı

2- YİNE ÖLÜMCÜL BİR VİRÜS! BU KEZ ADRES SİBİRYA

Koronavirüs salgınını da tahmin ettiği iddia edilen Baba Vanga 2022 yılı içerisinde Sibirya'da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini öngörüyor. Virüsün hızla yayılıp kontrolden çıkacağı da korkutan öngörüler arasında.

3- BİR KRİZ DE İÇME SUYUNDA

Bir diğer kehanete göre 20222 yılında dünya üzerinde birçok şehir içme suyu kıtlığı yaşayabilir. Nüfus artışı ve nehirlerin kirlenmesi, çoğumuzun su kıtlığı yaşamasına neden olacak. Birçok devlet yeni kaynaklar bulmak için çözüm arayışına girecek.

4-UZAYLILAR ARAMIZA GELİYOR

Son günlerde bilim insanlarının gizemini çözmeye çalıştığı 'Oumuamua' olarak bilinen asteroid de Bulgar kahinin tahminleri arasında yer aldı. Kehanete göre bu göktaşı uzaylılar tarafından Dünya'da yaşam aramak için gönderilecek.

5-ÇEKİRGE SALDIRISI VE SONRA KITLIK

Baba Vanga 2022 yılı içerisinde dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan'da sıcaklığın 50 dereceye çıkacağını, çekirge ve benzeri canlıların tarlaları işgal edeceğini öngörüyor. Peş peşe yaşanan felaketlerden sonra Hindistan'da büyük bir kıtlık bekleniyor.

Daha ne yaşayacağız demeyin! Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı

6-SANAL HAYAT KONTROLÜ ELE ALIYOR

Bulgar kahinin "İnsanların bedenleri dik olmayacak, kamburları çıkacak" sözünü inceleyen uzmanlar bunun gün geçtikçe artan teknoloji bağımlılığı ile alakalı olduğunu iddia ediyor.Kehanete göre 2022 yılında birçok insan teknoloji sarmalı içerisine girecek ve sanal hayatla gerçek hayat birbirine karışacak.

BABA VANGA KİMDİR?

Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde dünyaya geldi. Bulgaristan'da, Kozhuh dağlarında, Yer Rupite bölgesinde hayatının çoğunu geçiren bir bitki uzmanıydı. Kendisinin paranormal yeteneklere sahip olduğu iddia edilir. Vanga çocukluk döneminde kahverengi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir çocuktu. Vanga yaşıtlarından daha zeki bir çocuk olarak görülüyordu. Küçükken arkadaşlarıyla "iyileştirme" oyunları oynadığı söylenir. Babası daha sonra başka bir kadınla evlendi ve Vanga bir üvey anneye sahip oldu.

Daha ne yaşayacağız demeyin! Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı

Baba Vanga, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Daha ne yaşayacağız demeyin! Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Daha ne yaşayacağız demeyin! Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı - Son Dakika
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